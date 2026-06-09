حماة الوطن: استضافة القاهرة للفصائل الفلسطينية تعكس ريادة مصر في إدارة مسار التهدئة

أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن استضافة القاهرة للاجتماع الذي جمع الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا تمثل تأكيدًا جديدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في إدارة جهود التهدئة، ودفع مسار تنفيذ اتفاق شرم الشيخ نحو مراحل أكثر تقدمًا.

وقال “رشاد”، في تصريحات صحفية اليوم، إن التحركات المصرية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين تعكس رؤية سياسية متوازنة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يضمن استدامة التهدئة وفتح المجال أمام حلول سياسية أكثر شمولًا واستقرارًا.

وأضاف أن التنسيق القائم بين القاهرة والدوحة وأنقرة يمثل أحد أهم أدوات النجاح في هذا المسار، باعتباره يعزز فرص تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ويسهم في تذليل العقبات التي حالت دون تنفيذ بعض البنود خلال الفترة الماضية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تمثل خطوة عملية لكسر حالة الجمود التي شهدها مسار الاتفاق، وفتح مسار تفاوضي جديد قائم على التفاهمات الواقعية وآليات التنفيذ على الأرض.

وأكد أن مصر، بما تمتلكه من خبرة طويلة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، تواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية، بالتوازي مع جهودها الدبلوماسية والأمنية لتثبيت الاستقرار في المنطقة.

وشدد “رشاد” على أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار تكامل أدوار الوسطاء لضمان نجاح الاتفاق، وتحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعزز فرص الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل للجهود المصرية والتحركات الإقليمية الجارية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في القاهرة يعكس إرادة حقيقية لإحياء مسار السلام، وترسيخ الاستقرار الإقليمي على أسس عادلة ومستدامة.