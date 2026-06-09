استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة

قالت مصادر بشمال سيناء، إن عملية إدخال شاحنات المساعدات والوقود استؤنفت، صباح اليوم ، إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبركرم أبوسالم، بعد توقف أمس ، بسبب قيام إسرائيل بإغلاق المعابر علي خلفية تبادل الهجمات مع إيران.

وأكدت المصادر، تحرك قافلة المساعدات الانسانية والاغاثية الـ210 من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبوسالم أقصى جنوب شرق قطاع غزة .

بدوره قال الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، إن شاحنات المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة ضمن قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» ، محملة بكمية من المساعدات الإنسانية والاغاثية ، من بينها لحوم ، سلال غذائية ، دقيق ، مستلزمات طبية ومواد إغاثية ، مواد بترولية ووقود.

وأشار إلي أن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الحرب على غزة ، بلغت نحو 50 ألف شاحنة حملت أكثر من 995 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.