بعد تخلي والديه عنه..رئيس تضامن النواب تكشف لـ"صدى البلد" إجراءات الدولة لحماية الطفل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفل توجه للإقامة مع والده عقب زواج والدته، إلا أن الأب رفض استلامه في ظل اعتراض زوجته، و أثارت الواقعة جدلا كبيرا على أوساط السوشيال ميديا وسط تساؤلات المواطنين حول وجود آليات حماية الأطفال المعرضين لفقدان الرعاية الأسرية إثر الخلافات الزوجية .

في هذا الصدد، أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن الدولة تمتلك آليات قانونية للتعامل مع حالات الأطفال المعرضين لفقدان الرعاية الأسرية، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عبر خط نجدة الطفل لضمان التدخل السريع وحماية حقوق الأطفال.

خط نجدة الطفل

وأوضحت" مصطفى “ في تصريح خاص لـ ” صدى البلد" أن خط نجدة الطفل يتعامل بجدية مع جميع البلاغات الواردة إليه، ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الطفل وتوفير الرعاية المناسبة له.

وأضافت رئيس تضامن النواب أن للمجلس القومي للطفولة والأمومة صلاحية بحث الحالة والتدخل لحماية الطفل، كما يمكن اتخاذ إجراءات مؤقتة بإيداعه إحدى دور الرعاية المخصصة للأطفال إذا استدعت الظروف ذلك، إلى حين تسوية أوضاعه الأسرية والوصول إلى حل يضمن مصلحته الفضلى.

وشددت على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة، وأن الجهات المعنية لا تتهاون مع أي حالة قد تعرض طفلًا للخطر أو تحرمه من حقه في الرعاية والحماية .