كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

الخلافات الزوجية جزء طبيعي من أي علاقة، لكن طريقة إدارة هذه الخلافات هي التي تحدد ما إذا كانت ستقرب الزوجين من بعضهما أم تزيد المسافة بينهما.

ويؤكد خبراء العلاقات الأسرية أن بعض الكلمات التي تُقال في لحظة غضب قد تترك جروحًا عاطفية تستمر لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء المشكلة.

وفيما يلي أبرز العبارات التي يُنصح بتجنبها أثناء الخلافات الزوجية.

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية

حذرت خبيرة الصحة النفسية هبه شمندي من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، من التفوه بمثل هذه الكلمات أثناء الخلافات الزوجية

1. أنت دائمًا أو أنت أبدًا

مثل: أنت دائمًا مهمل أو أنت أبدًا لا تفهمني

هذه العبارات تجعل الطرف الآخر يشعر بالتعميم والاتهام، وتدفعه إلى الدفاع عن نفسه بدلًا من محاولة حل المشكلة.

2. أنا نادمة على الزواج منك

من أكثر الكلمات إيذاءً للعلاقة الزوجية، لأنها تهز شعور الطرف الآخر بالأمان والاستقرار، وقد تترك أثرًا نفسيًا عميقًا حتى لو قيلت في لحظة غضب.

3. أهلي كانوا على حق

إدخال الأهل في الخلافات بهذه الطريقة يزيد التوتر ويشعر الشريك بأنه مرفوض أو غير مقبول من المحيطين به.

4. أنت لا تساوي شيئًا

الكلمات التي تقلل من قيمة الشريك أو تهين كرامته تترك آثارًا سلبية قد يصعب إصلاحها لاحقًا، وتؤدي إلى تآكل الاحترام المتبادل.

5. التهديد بالطلاق عند كل مشكلة

استخدام الطلاق كسلاح أثناء كل خلاف يضعف الثقة والاستقرار داخل العلاقة، وقد يجعل الطرف الآخر يعيش في حالة قلق دائم.

6. انظر إلى زوج فلانة أو زوجة فلان

المقارنات من أكثر الأمور التي تثير الاستياء، لأنها تعطي انطباعًا بعدم الرضا وتقلل من تقدير الشريك لذاته.

7. أنت مثل والدك أو أنت مثل والدتك

عندما تُقال هذه العبارة بشكل سلبي، فإنها تتحول إلى هجوم شخصي قد يثير حساسيات قديمة ويزيد حدة الخلاف.

8. لا أريد التحدث معك أبدًا

الصمت المؤقت للتهدئة قد يكون مفيدًا، لكن التهديد بقطع التواصل أو إغلاق باب الحوار تمامًا يعرقل الوصول إلى أي حل.

9. السخرية والاستهزاء

حتى لو جاءت على شكل مزحة، فإن السخرية أثناء الخلاف تجعل الطرف الآخر يشعر بالإهانة وتزيد من حدة المشاعر السلبية.

10. كشف الأسرار أو نقاط الضعف

استخدام المعلومات الشخصية أو الأسرار التي شاركها الشريك سابقًا كسلاح أثناء الخلاف يعد من أكثر التصرفات التي تهز الثقة بين الزوجين.

ماذا يمكن قوله بدلًا من ذلك؟

ينصح المختصون باستخدام عبارات تركز على المشكلة لا على الشخص، مثل:

أنا منزعجة من هذا التصرف.

أحتاج إلى أن نفهم بعضنا أكثر.

كيف يمكننا حل هذه المشكلة معًا؟

أشعر بالحزن بسبب ما حدث.

هذه العبارات تساعد على التعبير عن المشاعر دون إلقاء اللوم أو إهانة الطرف الآخر.