الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الدولار الآن في البنوك بعد التراجع الكبير

عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 عقب انخفاض سابق ملحوظ، داخل البنوك ، وذلك رغم الارتفاع القوي للعملة الأمريكية عالميًا، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.


وتراجع سعر الدولار في البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي من 54.57 جنيه مستهل الأسبوع إلي 53.21 جنيه للبيع ختام التعاملات، بانخفاض قيمته 1.36 جنيه.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري:

53.07 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

ويظل هذا السعر مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار التداول اليومية.

أسعار الدولار في البنوك 

البنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

بنك مصر

في بنك مصر:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع
أسعار الدولار في البنوك الخاصة

بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية:

52.99 جنيه للشراء

53.09 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي CIB:

53.04 جنيه للشراء

53.14 جنيه للبيع

بنك قناة السويس

سجل بنك قناة السويس:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

بنوك أخرى

استقرت الأسعار في عدد كبير من البنوك، منها:

بنك البركة مصر: 53.05 شراء – 53.15 بيع

البنك المصري الخليجي: 53.09 شراء – 53.19 بيع

بنك التعمير والإسكان: 53.08 شراء – 53.18 بيع

بنك كريدي أجريكول مصر: 53.05 شراء – 53.15 بيع

بنك التنمية الصناعية: 53.09 شراء – 53.19 بيع

البنك العربي الدولي: 53.09 شراء – 53.19 بيع

البنك العقاري المصري العربي: 53.08 شراء – 53.18 بيع

بنك الكويت الوطني مصر: 53.05 شراء – 53.15 بيع

بنك أبوظبي التجاري مصر: 53.05 شراء – 53.15 بيع

الدولار عالميًا يقفز كملاذ آمن

على الصعيد العالمي، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وذلك عقب تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد التوترات بشأن مضيق هرمز.

كما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.4%، في حين تراجعت عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب العملات المرتبطة بالمخاطر مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.

تأثير التوترات الجيوسياسية

ساهمت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية ومضيق هرمز، في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية.

ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى التوجه نحو الدولار، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الطاقة، حيث تجاوز خام برنت حاجز 101 دولار للبرميل.

تحركات العملات العالمية

شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في عدد من العملات أمام الدولار:

  • اليورو انخفض بنسبة 0.3%
  • الجنيه الإسترليني تراجع بنسبة 0.2%
  • الدولار الأسترالي هبط بنسبة 0.3%
  • الدولار النيوزيلندي تراجع بنسبة 0.1%

كما ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3%، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات اليابانية لأعلى مستوى منذ نحو 30 عامًا.

لماذا لم يتأثر السوق المصري؟

رغم هذه التغيرات العالمية، حافظ السوق على استقراره، وهو ما يعكس:

  • توافر النقد الأجنبي داخل البنوك
  • ارتفاع الاحتياطي النقدي
  • زيادة تحويلات المصريين بالخارج
  • إدارة مرنة لسوق الصرف

مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم الاستقرار

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة قدرها 85 مليون دولار.

ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاستقرار النقدي.

نمو ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقارنة بـ 20 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات في يناير 2026 نموًا بنسبة 21% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، وهو ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي داخل السوق.

