قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

53.11 جنيه..سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه

علياء فوزى

سجل متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم 53.11 جنيه.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست نحو :
53.10 جنيه للشراء 
53.20 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند: 

53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو :
53.09 جنيه للشراء 
53.19 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:
53.08 جنيه للشراء 
53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:
53.07 جنيه للشراء 
53.17 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:
53.05جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي  CIB نحو:
53.04جنيه للشراء 
53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار في مصر 

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:
52.99 جنيه للشراء 
53.09جنيه للبيع

استقر سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الإثنين عند :

 53.07 جنيه للشراء

 53.21 جنيه للبيع

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

53.10 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

53.09 جنيه

متوسط سعربيع الدولار سعر الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
بورش
ضبط فسيخ
