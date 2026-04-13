بوتين: واثقون بقدرة روسيا وإندونيسيا على إيجاد حل للحفاظ على وضع تجاري مستقر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثقته في أن روسيا وإندونيسيا ستتمكنان من إيجاد حل للحفاظ على وضع تجاري مستقر، بحيث يظهر حجم التبادل التجاري نمواً بحلول نهاية عام 2026، بعد التعديل الذي تم إجراؤه في بداية العام.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم /الاثنين/ في الكرملين، للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث قال بوتين أن هناك بعض التعديلات في بداية هذا العام، لكن اللجنة الحكومية المشتركة تعمل بنشاط، معربا عن أمله في أن تساعد زيارة الرئيس الإندونيسي أيضًا في إيجاد الحل اللازم حتى يظل الوضع مستقرًا ويشهد نموًا بحلول نهاية هذا العام.

من جانبه، أعرب الرئيس سوبيانتو عن امتنانه لبوتين، لدعمه القضايا التي تهم إندونيسيا، مشيرا إلى أن بلاده ترى إسهاما إيجابيا لا شك فيه لروسيا في التطور الجيوسياسي الحديث.

وقال سوبيانتو إن أحد أهداف زيارته التشاور مع بوتين بشأن الوضع الجيوسياسي الحالي، مؤكدا أهمية مناقشة مسألة التعاون في مجال الطاقة مع روسيا.