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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وفاة الطفل ريان

عمرو أديب يلغي كورال «روح الشرق» حزنا على وفاة الطفل ريان| فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

ألغى الإعلامي عمرو أديب فقرة كورال جامعة عين شمس «روح الشرق» بسبب وفاة الطفل ريان ،قائلا «الله يرحمه، كل مواقع السوشيال ميديا والقنوات التليفزيونية تشهد حالة من الحزن والإحباط بسبب وفاة الطفل ريان» .

وقال «أديب» خلال برنامج  «الحكاية» المذاع علي قناه «ام بي سي مصر» إن اليوم كان لدينا فقرة كورال «روح الشرق» مكونة من 60 طالبا وطالبة من جامعة عين شمس، ولكن اعتذرنا لهم بعد وفاة الطفل ريان وهم تفهموا الأمر وتقبلوه، مضيفا أنه غير مناسب أن يكون فرحة وبهجة في هذه المناسبة، لأننا بني ادمين  برضو بنتأثر بالحدث» .

نعى الإعلامي عمرو أديب الطفل ريان وهذا بعد صدور بيان رسمي من الديوان الملكي في المغرب يؤكد وفاة ريان، مؤكدا أن البيان أذيع من خلال التليفزيون المغربي في جميع القنوات الإخبارية .

وتابع «أديب» متأثرا « الطفل  ريان بن الإنسانية كلها ووفاته وفاة للإنسانية كلها مؤكدا أن الطفل لم يتحمل الفترات الصعبة التي مر بها خصوصا انه ظل 5 أيام في هذه البئر»،  مضيفا أن هناك حالة من الحزن تجتاح الوطن العربي بسبب وفاة ريان ، والجميع كان لديه أمل والجميع ردد يارب ولكن هو عمر ريان قائلا: «الله يرحمه». 

 

الديوان الملكي يعزي أسرة الطفل ريان
 

وأعلن الديوان الملكي في المغرب، السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

 

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