المريمية تحمي من مرض خطير.. اعرف فوائدها

تتمتع الميرمية برائحة قوية ونكهة ترابية ، وهذا هو سبب استخدامها بكميات صغيرة، ومع ذلك ، فهي مليئة بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات الهامة.

تستخدم الميرمية أيضًا كعامل تنظيف طبيعي وتسكين الآلام.

فوائد الميرمية

غنية بالعناصر الغذائية، وخاصة فيتامين K - على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية، ملعقة صغيرة واحدة (0.7 جرام) تحتوي على 10٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين ك.

الميرمية مليئة بمضادات الأكسدة التي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك

تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

تتمتع الميرمية بخصائص مضادة للميكروبات قد تقتل الميكروبات التي تحفز نمو

طبقة البلاك.

قد تساعد الميرمية في تقليل شدة وتكرار أعراض انقطاع الطمث ، مثل الهبات الساخنة والتهيج.

يمكن أن تساعد الميرمية في تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين .

تشير الدراسات إلى أن الميرمية قد تحسن الذاكرة ووظائف المخ وأعراض مرض الزهايمر

