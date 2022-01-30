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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها علاج القولون العصبي..فوائد النعناع على الصحة

النعناع
النعناع

النعناع مكون شائع في العديد من الأطعمة والمشروبات ، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية. 

كما تظهر الأبحاث أن العديد من الفوائد الصحية للنعناع تأتي من تطبيقه على الجلد أو استنشاق رائحته أو تناوله على شكل كبسولة.

 

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فوائد زيت النعناع في معالجة مشاكل الجهاز التنفسي

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ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي النعناع يوميا

 

فوائد النعناع

على الرغم من أن النعناع لا يستهلك عادة بكميات كبيرة ، إلا أنه يحتوي على كميات معقولة من العديد من العناصر الغذائية وهو مصدر جيد بشكل خاص لفيتامين أ ومضادات الأكسدة.

القولون العصبي هو اضطراب هضمي شائع، أظهرت العديد من الدراسات أن تناول كبسولات زيت النعناع يحسن أعراض مرضى القولون العصبي.

أظهرت العديد من الدراسات أن زيت النعناع يمكن أن يسرع من سرعة تحرك الطعام عبر المعدة ، مما يخفف من أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بعسر الهضم.

تظهر بعض الدراسات أن شم رائحة زيت النعناع قد يحسن الذاكرة واليقظة ، بينما تظهر دراسات أخرى عدم وجود تأثير، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثيرات النعناع على وظائف المخ.

على الرغم من أن المنثول لا يعمل كمزيل احتقان للأنف ، إلا أنه يمكن أن يوفر بعض الراحة لأعراض البرد والإنفلونزا عن طريق تحسين التنفس من خلال الأنف بشكل شخصي.

 

النعناع فوائد النعناع اضرار النعناع أعراض القولون العصبي الأنفلونزا

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