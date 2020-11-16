Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد مذهلة لـ المرمية للأطفال والكبار .. احرصوا على تناولها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:53 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، معلومات جيدة عن فوائد المرمية الصحية.

وقالت ان أبز فوائد تناول المرمية تتضمن :
1- تعزيز القدرات العقلية ومكافحة الزهايمر وزيادة التركيز وتحسين العمليات الذهنية واليقظة القدرات العقلية وعملية التفكير. وتقوية الذاكرة وتعزيز عمل الحواس.
2- مضاد للالتهابات والحساسية وطاردة للطفيليات والفطريات.
3- تعزيز صحة القلب وخفض الكولسترول
4- تعزيز صحة الجلد: تساعد في تركيب الكولاجين وتساعد في الحفاظ على سلامة الجلد والعظام والاسنان واللثة.
5- تعزيز المناعة وتقويتها والوقاية ضد أنواع معينة من السرطانات مثل سرطان الجلد.
6- التخفيف من الام ومشاكل الدورة الطمثية والتقليل من الأعراض المصاحبة لسن اليأس، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.
7- قد يربط بعض المختصين الميرمية بزيادة خصوبة المرأة وعلاج بعض مشاكل العقم، وذلك لاحتوائها على مركبات استروجينية تعمل عمل الهرمون الأنثوي الاستروجين.
8- ذات خصائص مضادة للشيخوخة، وسر الحفاظ على الشباب الدائم، وتعد علاج طبيعي للسيليوليت.

فوائد الميرمية للاطفال
قد تلجأ العديد من السيدات الى استخدام الاعشاب لعلاج بعض مشاكل طفلها الصحية، وذلك لاعتقادهن بأن كل شيء طبيعي هو امن وفعال وما من اثار جانبية له، وبالطبع هذا غير صحيح.

الكمية المسموحة
حسب الابحاث العلمية التي أجريت على الجرعات المسموح بتناولها من الميرمية، فهي كالتالي:
لعلاج مشاكل الذاكرة ومرض الزهايمر: الجرعة الموصى بها 1 غم من خلاصة الميرمية مرة واحدة يوميًا، أو 2.5 ملغم ثلاث مرات يوميًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد الثوم المطبوخ

7 فوائد لتناول التوت .. أهمها الأخيرة

قبل المدارس .. أكلات تساعد على التركيز

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر.. حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي

حبس سما المصري سنة في الاعتداء على قيم المجتمع

الدولار بـ 15.68 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-11-2020.. فيديو

إنذار مخيف .. إتساع عمق بحيرة بركانية لتصل لـ30 مترا تحت الأرض

شاهد| تشييع جثمان وزير خارجية سوريا الراحل وليد المعلم

خالد الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة حب واعتذار من تامر حسنى.. لقطات رومانسية بينه وبين زوجته بسمة بوسيل

مثيرة للجدل وجريئة .. شاهد إطلالات كنزي عمرو دياب في عيد ميلادها

بملابس محتشمة.. شاهد زوجة شقيق محمد صلاح في شهر العسل