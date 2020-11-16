فوائد مذهلة لـ المرمية للأطفال والكبار .. احرصوا على تناولها

1- تعزيز القدرات العقلية ومكافحة الزهايمر وزيادة التركيز وتحسين العمليات الذهنية واليقظة القدرات العقلية وعملية التفكير. وتقوية الذاكرة وتعزيز عمل الحواس. 2- مضاد للالتهابات والحساسية وطاردة للطفيليات والفطريات. 3- تعزيز صحة القلب وخفض الكولسترول 4- تعزيز صحة الجلد: تساعد في تركيب الكولاجين وتساعد في الحفاظ على سلامة الجلد والعظام والاسنان واللثة. 5- تعزيز المناعة وتقويتها والوقاية ضد أنواع معينة من السرطانات مثل سرطان الجلد. 6- التخفيف من الام ومشاكل الدورة الطمثية والتقليل من الأعراض المصاحبة لسن اليأس، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي. 7- قد يربط بعض المختصين الميرمية بزيادة خصوبة المرأة وعلاج بعض مشاكل العقم، وذلك لاحتوائها على مركبات استروجينية تعمل عمل الهرمون الأنثوي الاستروجين. 8- ذات خصائص مضادة للشيخوخة، وسر الحفاظ على الشباب الدائم، وتعد علاج طبيعي للسيليوليت.



فوائد الميرمية للاطفال قد تلجأ العديد من السيدات الى استخدام الاعشاب لعلاج بعض مشاكل طفلها الصحية، وذلك لاعتقادهن بأن كل شيء طبيعي هو امن وفعال وما من اثار جانبية له، وبالطبع هذا غير صحيح.



الكمية المسموحة حسب الابحاث العلمية التي أجريت على الجرعات المسموح بتناولها من الميرمية، فهي كالتالي:

لعلاج مشاكل الذاكرة ومرض الزهايمر: الجرعة الموصى بها 1 غم من خلاصة الميرمية مرة واحدة يوميًا، أو 2.5 ملغم ثلاث مرات يوميًا.

وقالت ان أبز فوائد تناول المرمية تتضمن :