رئيس قسم الأورام بمعهد ناصر: جهود مكافحة السرطان بدأت منذ الخمسينيات

قال الدكتور جمال عميرة رئيس قسم الأورام بمعهد ناصر وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم السرطان، إن جهود مكافحة السرطان بدأت منذ الخمسينات، عن طريق مستشفى طب قصر العيني ثم معهد الأورام.

وأضاف الدكتور مصطفى الصيرفي، رئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان ورئيس قسم الأورام بالمعهد القومي الأورام، إن مصر تكتشف إصابة 166 ألف شخص بالسرطان سنوياً.



وأوضح، أن الدولة عملت على تجهيز مراكز متخصصة لعلاج مرضى السرطان بالمجان، على اختلاف أنواع الأورام، بجانب العمل على توفير كافة الأدوية الحديثة التي ساهمت في زيادة نسب الشفاء من الأورام.



وأفاد الصيرفي إلى أن نسبة الإصابة بسرطان الكبد ستنخفض خلال السنوات العشر المقبلة، بفضل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي من مصر، الأمر الذي مكّن السلطات الصحية من اكتشاف المرضى مبكرًا وعلاجهم في المراحل الأولى من المرض.

وأكد أن نسبة الشفاء من السرطانات وصلت إلى 60%، والدولة تبذل جهودا كبيرة لتقديم أحدث العلاجات للمرضى.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان، أن الملوثات والتدخين والسمنة المفرطة من أسباب السرطان، حيث يوجد في مصر نحو 13 مليون مدخن، يستهلكون نحو مليار سيجارة سنوياً، وفي نحو 48% من الأسر شخص مدخن.

وشدد على أن التدخين يسبب 80% من سرطان الرئة، وكذلك من أهم أسباب سرطانات المعدة والمثانة البولية.

ودعت وزارة الصحة والسكان، لحضور فعاليات اليوم العالمي للسرطان تحت رعاية أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية، اليوم بمقر أكاديمية الأميرة الفاطمة للتعليم الطبي المهني، الكائنة في (١ شارع ممدوح سالم بجوار بوابة ٢ أرض المعارض، العباسية).