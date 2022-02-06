الآلاف يتوافدون على المقاهي والميادين بسوهاج لمتابعة مباراة المنتخب

توافد الألاف من المواطنين في محافظة سوهاج، على المقاهي والاماكن العامة والميادين، لمتابعة مباراة المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، حيث امتلأت الأماكن العامة والمقاهي بالمشجعين والمتابعين وسط حالة من الفرحة، والدعوات بفوز المنتخب بالبطولة.

ورفع المشجعون الأعلام والزينات وسط صافرات الفرحة استعدادًا لمتابعة المبارة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وتقام مباراة مصر والسنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مصر، ضمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويسعى المنتخب المصري للفوز أمام نظيره السنغالي، لتحقيق اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا، وليعزز موقعه ليكون في صدارة الأبطال التاريخيين للبطولة.

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