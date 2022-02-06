‏‏‏يارب تكمل فرحتنا.. عمرو عرفة يدعم الفراعنة قبل نهائى كأس الأمم الأفريقية..شاهد

حرص المخرج عمرو عرفة على دعم منتخب مصر قبل مواجهة السنغال اليوم فى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة بالكاميرون.



وكتب عرفة فى تدوينة له عبر حسابه على "تويتر ":" ‏‏‏يا رب تكمل فرحتنا و النصر لمصر 🇪🇬🇪🇬 ‎#منتخب_مصر ‎#مصر_السنغال ‎#صباح_الخير"



مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

كان المنتخب الوطنى بدأ مشواره في بطولة أمم إفريقيا بهزيمة مفاجئة من نيجيريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم بنفس النتيجة على السودان ليتأهل المنتخب كثاني مجموعته برفقة نيجيريا، وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4"

حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1 وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة"



بينما تأهل السنغال كأول المجموعة موعة الثانية بخمس نقاط عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجا الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى على حساب بوركينا فاسو"



ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب"





