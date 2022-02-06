للدراسات العليا.. جامعة سوهاج توافق على إلغاء مدة صلاحية شهادة اللغة الإنجليزية

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، خلال اجتماعه الدوري رقم (177)، على تسهيل إجراءات منح شهادات الدراسات العليا (دبلومات، ماجستير ودكتوراه)، وذلك بإلغاء مدة صلاحية شهادة اللغة الإنجليزية لمنح الدرجات العلمية، تشجيعا للباحثين على استكمال دراستهم العلمية لإعداد كفاءات علمية متخصصة ومؤهلة فى مجالات المعرفة المختلفة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المجلس وافق على منح الدرجات العلمية لطلاب الدراسات العليا بشرط تقديم شهادة اللغة الإنجليزية دون التقيد بتاريخ الحصول عليها، أي إلغاء شرط مدة صلاحيتها، والتصديق على سريان الشهادة مرة واحدة لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه.

وأشار إلى أن تلك الاجراءات تأتي لتسهيل المنح والترقيات والتخفيف عليهم ماديا، وزمنيا للتشجيع علي زيادة اعداد طلاب الدراسات العليا بالجامعة.