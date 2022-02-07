إلزامهم بدفع 17 مليون جنيه..لحظة النطق بالحكم على المتهمين بأحداث مجلس الوزراء|فيديو

قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما بينهم فتاتان، في القضية المقيدة برقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، و35280 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وعاقبت المحكمة متهما واحدا بالسجن المشدد ١٥ سنة، و١٦ متهما بالسجن المشدد ٧ سنوات، كما الزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 17 مليونا و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.