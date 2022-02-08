إزالة 38 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

محافظة دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة تتعامل وبحسم مع كافة التعديات على أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب وإنفاذ القانون، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وأضافت أنه استكمالاً لما حققته من جهود خلال الموجة الـ١٩ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، فإن تم تنفيذه خلال حملات اليوم ضمن المرحلة الثانية، أسفرت عن إزالة ٢١حالة تعدى تابعة لولاية حماية النيل بمركز الزرقا على مساحة ٣٣٩٨ م٢.

وإزالة ١٠ حالات بمركز فارسكور بمساحة ٣٤٣م٢ وأيضاً ٧ حالات بمركز دمياط على مساحة ١٣٣م٢ تابعين لولاية الموارد المائية والرى.

أشارت "محافظ دمياط" الى أن إجمالى عدد الحالات المُنفذة منذ إنطلاق المرحلة الثانية بالموجة و حتى اليوم قد بلغ ٨٤حالة بمساحة إجمالية ٧٥٠٢ م٢، كما أكدت أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالتصدي لأى حالة تعدى فى المهد و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.