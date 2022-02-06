وكيل تعليم دمياط يتفقد التدريب التنشيطي لكوادر رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد

تفقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الاحد، فعاليات اليوم التدريب التنشيطي لكوادر رياض الأطفال على النظام التعليمي الجديد، وبحضور ا. صالح القصيفي مدير عام التعليم العام، وذلك بقاعة مركز مصادر التعلم.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن هذا التدريب يعتبر ضمن سلسلة تدريبات سيتم إعدادها خلال الفترة القادمة، يستهدف تنشيط كوادر مرحلة رياض الأطفال من خلال تدريبهم على النظام التعليمي الجديد لنقل خبراتهم بعد ذلك لمعلمات رياض الأطفال.

وأعرب "خالد خلف" عن شكره وتقديره لجميع المدربين القائمين علي التدريب، مطالبا، المتدربين بضرورة الإستفادة الكاملة من التدريب، والخروج من التدريب برؤية واضحة شاملة تضمن نجاح تطبيق النظام التعليمي الجديد على الطفل وهو "المخرج النهائي" للمنظومة الجديدة، حيث تعد مرحلة رياض الأطفال أهم مرحلة في التربية والتعليم، وأن تم إصلاحها سوف يتم إصلاح باقي المراحل وإعداد وإخراج جيل جديد يشارك في مستقبل مصر الجديدة.

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