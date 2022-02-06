عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم دمياط يتفقد التدريب التنشيطي لكوادر رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الاحد، فعاليات اليوم التدريب التنشيطي لكوادر رياض الأطفال على النظام التعليمي الجديد، وبحضور ا. صالح القصيفي مدير عام التعليم العام، وذلك بقاعة مركز مصادر التعلم.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن هذا التدريب يعتبر ضمن سلسلة تدريبات سيتم إعدادها خلال الفترة القادمة، يستهدف تنشيط كوادر مرحلة رياض الأطفال من خلال تدريبهم على النظام التعليمي الجديد لنقل خبراتهم بعد ذلك لمعلمات رياض الأطفال.

وأعرب "خالد خلف" عن شكره وتقديره لجميع المدربين القائمين علي التدريب، مطالبا، المتدربين بضرورة الإستفادة الكاملة من التدريب، والخروج من التدريب برؤية واضحة شاملة تضمن نجاح تطبيق النظام التعليمي الجديد على الطفل وهو "المخرج النهائي" للمنظومة الجديدة، حيث تعد مرحلة رياض الأطفال أهم مرحلة في التربية والتعليم، وأن تم إصلاحها سوف يتم إصلاح باقي المراحل وإعداد وإخراج جيل جديد يشارك في مستقبل مصر الجديدة.

أقرأ أيضا

"وكيل تعليم دمياط" يوجه بمراعاة الدقة وعدم الاستعجال خلال تصحيح الامتحانات

IMG-20220206-WA0007
IMG-20220206-WA0007
IMG-20220206-WA0008
IMG-20220206-WA0008
IMG-20220206-WA0006
IMG-20220206-WA0006
دمياط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم تعليم دمياط امتحانات محافظة دمياط

موضوعات متعلقة

"وكيل تعليم دمياط" يوجه بمراعاة الدقة وعدم الاستعجال خلال تصحيح الامتحانات

ترشيحاتنا

4.2 مليار دولار.. تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة لـ الأردن

الأهلي يستخدم تكنولوجيا جديدة في تدريبات فريق الكرة

جنايات طنطا تؤيد حكم اعدام متهمين في واقعة مقتل «ضحية البلطجة»

نقلة نوعية بجودة الاتصالات.. تخصيص ترددات جديدة لشركة "اورنج" بمصر

إعفاء بعض طلاب الثانوية العامة 2022 من امتحانات العربي والدين والتربية الوطنية

مهند لاشين لـ «صدى البلد»: تعاهدنا على الفوز والعودة لمصر بالكأس الثامنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك مفاجأة تشكيل منتخب مصر أمام السنغال اليوم

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

سدادها نقدا يعرضك للغرامة.. 5 مدفوعات يلزم تحصيلها إلكترونيا

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

ميدو يوجه نصيحة خاصة لموسيماني قبل مواجهة بالميراس في نصف نهائي المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

أحمد السعدنى يكشف تعرضه للسحر في مسلسل "الكبريت الأحمر".. فيديو

زقاق المدق.. بثينة رشوان ومقارنتها بنهال عنبر: كل فنان له مذاق مختلف

معلمة الدقهلية تروي مأساتها.. تصدت للغش الجماعي فاعتدى عليها أولياء الأمور |فيديو

مصر والسنغال.. الفراعنة في مهمة جديدة لترويض أسود التيرانجا واستعادة اللقب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ