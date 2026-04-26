40 عاما على كارثة تشيرنوبل.. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بأعلى معايير السلامة والأمن النووي

جدد الاتحاد الأوروبي اليوم / الأحد / التزامه بأعلى معايير السلامة والأمن النووي عالميا، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل بشكل جماعي على تعزيز حماية المنشآت النووية، خاصة في أوقات النزاعات.

جاء ذلك في بيان رسمي مشترك صدر عن المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمناسبة مرور 40 عاما على كارثة تشيرنوبل، التي تعد واحدة من أخطر الكوارث النووية في تاريخ البشرية، مؤكدا أن التداعيات الحقيقية للكارثة أصبحت أكثر وضوحا مع مرور الوقت.

وذكر البيان أن إرث الكارثة لا يزال قائما حتى اليوم، مذكرا بأن ضمان السلامة النووية يعتمد على الشفافية ووجود تدابير حماية قوية والتعاون الدولي الفعال.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال داعما رئيسيا للسلامة والأمن النووي والحماية من الإشعاع في أوكرانيا، حيث قدم تمويلا يتجاوز مليار يورو، إضافة إلى كونه أكبر مساهم في الصناديق الدولية التي يديرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجعل موقع تشيرنوبل آمنا بيئيا.