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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

الكشف على 1850 مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية بدمياط

قوافل طبيه بدمياط
قوافل طبيه بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

 نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية المأمورية بتفتيش ثان بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا..

وفى هذا السياق،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية أنه تم خلال تلك القافلة التى استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت ، توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٨٥٠ مواطن، كما تم تحويل ١٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٦حالات، الى جانب إجراء ٣٤٠ تحليل معملي و فحص ٢٢ حالة بالأشعة و ٢٨ حالة بالسونار..

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دمياط لقاح فيروس كورونا وزارة الصحة مديرية الصحة المستشفيات

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