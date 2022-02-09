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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمود القط:المساحة المستغلة من أرض مصر وصلت لـ7% في أقل من 10سنوات

محمود القط
محمود القط

علق النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ ترتيبات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا إن مصر وضعت خطة متكاملة لإعادة التخطيط العمراني للجمهورية بالكامل، وذلك لوقف نزيف العشوائيات ووقف البناء غير المخطط.

وأضاف "القط"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن البناء غير المخطط كان سببا رئيسيا في استنزاف موارد الدولة، مؤكدًا أن بإرادة الدولة استطعنا أن نعيش على مساحة تصل لـ 7% من أرض مصر وهذا في أقل من 10 سنوات بعد أن كانت المساحة المستغلة فقط 5.5% وهذا دليل على شجاعة الدولة.

وأجاب عن سؤال: "إزاي الموظفين هيقدروا يروحوا الشغل بعد الانتقال للعاصمة الإدارية؟"، قائلًا إنه تم بناء مساكن كثيرة لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى وجود مدينة بدر وهي جاهزة بالكامل للعمالة والطبقة الشاغلة، معقبًا أن القطار الكهربائي سيقوم بربط العاصمة الإدارية الجديدة بقلب القاهرة، وبهذا سيكون هناك مواصلات لمن يريد العيش في مسكنه وتوفير سكن ملائم لمن يريد العيش بجانب عمله.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ 5 سنوات أعطى تعليمات واضحة وصريحة بشأن تسهيل وتيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بغرض نقل المواطنين من مكان غير مخطط يستنزف موارد الدولة إلى مكان مخطط يليق بالمواطن المصري.


 

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