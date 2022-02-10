الملك سلمان يؤكد لبايدن ضرورة مواجهة أنشطة إيران ونجاة الدبيبة من محاولة اغتيال.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 2191 إصابة جديدة بكورونا.. و57 حالة وفاة

السيسي وتبون يتوافقان على دعم مؤسسات الدولة الليبية

السعودية تحبط عملية تهريب مليون قرص مخدر

نجاة عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال

البيت الأبيض: المفاوضات النووية مع إيران وصلت مرحلة حاسمة

ألمانيا تتحدث عن "تقدم" في الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة أزمة أوكرانيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية اعلنت تسجيل 2191 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 2428 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 380028 حتى أمس الأربعاء.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر إلى دفع أطر التعاون بين البلدين قدما على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين.

وأضافت أن الرئيسين اتفقا حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية- الجزائرية ذات الصلة، من أجل تحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، مثمنا موقف الولايات المتحدة بوقوفها إلى جانب المملكة، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها، وأمن المنطقة واستقرارها.

كما أكد بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية بمواجهة هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران.

وأشارت "القبس" إلى أن القوات الأمنية السعودية أحبطت، أمس الأربعاء، محاولة تهريب 1.056.162 قرص إمفيتامين مخدر، مخبأة في براميل بلاستيكية في منطقة تبوك.

وأفادت "الأنباء" بأن سيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تعرضت لإطلاق نار، فجر يوم الخميس، مشيرةً إلى أن مجهولين أطلقوا النار على سيارة الدبيبة في طرابلس حيث أصابت عدة أعيرة نارية أصابت الدبيبة، مشيرة إلى أنه لم يتم القبض أو التعرف على مهاجميه.

على الصعيد الدولي، قالت "الوطن" إن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أكدت أن المفاوضات الجارية مع إيران حول برنامجها النووي وصلت الى "مرحلة حاسمة". وحذرت ساكي في إيجاز صحفي من العواقب السلبية من " عدم التوصل إلى توافق حول العودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الايراني خلال الأسابيع المقبلة".

وقالت "الجريدة" إن المستشار الألماني أولاف شولتس أشاد بالتقدم الذي تم تحقيقه باتجاه خفض التصعيد في أزمة أوكرانيا بعد الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تم بذلها في الأيام الأخيرة، معربا عن ثقته بإمكانية تجنب حرب في أوروبا.