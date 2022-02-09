عاجل
إبراهيم عيسى عن تعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية: يوم من علامات الدولة المدنية حسن الرداد يرقص في شوارع الرياض .. شاهد الضرائب العقارية: إخطارات القيمة الإيجارية تصل للممولين الشهر المقبل استشاري جلدية: عملية توريد الشفايف بالليزر إحدى التقنيات المستخدمة حديثا والمنتشرة السيسي يوجه بتأسيس البنية الأساسية للمشروعات القومية لتستوعب زيادة الأحمال الكهربائية مستقبلا.. نواب: توفر فرص عمل جديدة للشباب والربط الكهربائي خطوة قوية للانطلاق نحو تصدير الفائض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصلت لـ 3 ملايين دولار.. قرار من السعودية بشأن ديون الكاميرون

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم في جمهورية الكاميرون، اتفاقية ثنائية لتأجيل الدَّين المستحق للمشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق في جمهورية الكاميرون، مع وزير المالية في الكاميرون، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، وعدد من المسؤولين.

يأتي ذلك استكمالاً وتنفيذاً لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020م بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأكثر فقراً، وانطلاقاً من تحفيز الدول على الاستفادة من الحيّز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وتهدف الاتفاقية إلى تأجيل المبالغ المستحقة على جمهورية الكاميرون للمشاريع التنموية التي تبلغ قيمتها (3) ملايين دولار وإعادة جدولتها على مدى 6 سنوات.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد أسهم بتمويل 9 مشاريع وبرامج تنموية في جمهورية الكاميرون بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من (108) ملايين دولار للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق استدامتها.

واستفاد أكثر من 33 دولة نامية حول العالم من مبادرة تأجيل الديون المستحقة من القروض الميسّرة التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية لتلك الدول بمبلغ إجمالي تجاوز مليار دولار.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: سنوافق حال طلب كيروش تغيير بالجهاز الفني

تزامنا مع الفالنتين.. كوكب الحب والجمال ينير سماء فبراير

ادعاءات كاذبة من النشطاء والإثاريين .. وإشادات عالمية بوضع السجون المصرية

وصلت لـ 3 ملايين دولار.. قرار من السعودية بشأن ديون الكاميرون

بقرار جونسون.. إنجلترا تصبح أول دولة في العالم دون قيود كورونا

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم ؟ 14 اسما له لا يعرفها الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على مصر يتسبب في انخفاض الحرارة.. فيديو

سقوط أمطار غدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ..فيديو

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.. التعليم: متاحة الآن في المدارس

السعودية.. حريق ضخم يلتهم محطة للوقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

بسبب ركل قطة بقسوة.. هجوم حاد على لاعب وست هام الإنجليزي

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

فيديو

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

عاملوني كعبد| أزمة استقالة طبيب الدمرداش.. كل اللي عايزه شوية كرامة

عقب تألقه في أمم إفريقيا .. أحمد فتوح يكشف عن عروض احتراف تلقاها “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ