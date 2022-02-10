مفاجأة.. كيروش يعرض الرحيل عن منتخب مصر.. و"الجبلاية" تحسم الموقف

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر عرض على مجلس اتحاد الكرة، الرحيل عن تدريب الفراعنة عقب خسارة بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "كانت هناك جلسلة أمس بين كيروش ووليد العطار المدير التنفيذي لـ اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، بالإضافة إلى جلسة آخرى “فنية” مع حازم إمام".

وتابع شوبير: "سيتم مناقشة طلبات كيروش خلال اجتماع اتحاد الكرة الأول الثلاثاء المقبل، فيه كلام عن وجود تغيير في الجهاز الفني، هل ده توقيت مناسب للتغيير قبل تصفيات كأس العالم؟، لكن في النهاية كيروش الوحيد الحكم علي المجموعة المتواجدة معه".

وأضاف شوبير: "كيروش كان حزينا بسبب الانتقادات التي تعرض لها في بطولة أمم إفريقيا، وعرض على اتحاد الكرة الرحيل بدون الحصول على قيمة الشرط الجزائي، لكن اتحاد الكرة تمسك بوجوده".

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يومي 23 و 29 مارس المقبل، ضمن منافسات المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كيروش يحضر مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال

على جانب آخر، وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على تقليص عقوبة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تعرضه للطرد في مباراة الكاميرون، بنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وجاء تقليص العقوبة، إلى الإيقاف مباراة واحدة فقط تنقضي بانتهاء المباراة النهائية للبطولة أمام السنغال، مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة بـ 10 آلاف دولار، بناء على ما قدمه المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وليد العطار، من أدلة ودفوع، أمام جلسة الاستماع التي عقدت في ياوندي قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد.