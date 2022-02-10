شوبير: قابلت مؤمن زكريا مرتين في كأس العالم للأندية.. عنده إيمان بأن الله سيشفيه ويعود سليما معافى

نشر الإعلامي أحمد شوبير ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب شوبير “ قابلت مؤمن زكريا مرتين في كأس العالم للأنديه عنده ايمان بأن الله سيشفيه ويعود سليما معافي بإذن الله مازالت ضحكته وابتسامته كما هي والأهم حالة الرضا رغم المحنه أدعو الله أن يشفيه ويعافيه صدقوني دعواتكم مهمه لهذا المؤمن الصابر ”.

و كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس العرض الأخير من الأهلي للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، على فضائية أون تابم سبورتس: "الأهلي قدم العرض المناسب لموسيماني لتجديد عقده، والكرة الآن في ملعب موسيماني، وموسيماني يرغب في الاستمرار وفقا لتصريحاته العديدة".

وتابع شوبير: "الأهلي لن يغير من العرض الذي قدمه، موسمياني عاوز يكمل بكل الطرق ولكنه بيترك أمور الاتفاق لحرمه مديرة أعماله، وعرض الأهلي الجديد ليس 180 ألف دولار كما تردد وهو أقل بقليل".

وأكد شوبير: "عرض الأهلي الأخير بين 160 إلى 165 ألف دولار ولمدة عامين وهناك بند بشرط جزائي لمدة 3 أشهر، إلا أن مديرة أعمال موسيماني غادرت بدون التوصل إلى اتفاق".

