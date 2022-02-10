فاطمة سليم أصغر نائبة في البرلمان تطلق مبادرة "حلمك مستقبلك" لتمكين المرأة

أعلنت النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إطلاقها مبادرة تحت عنوان "حلمك مستقبلك" لدعم تمكين المرأة.



وقالت سليم في منشور إطلاق الحملة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن المرأة واجهت تهميشًا تاريخيًا بسبب تراكمات تاريخية مختلفة، وأن رغم الجانب الهام من المسئولية الذي تتخذه المرأة اليوم في الحياة العامة نظرًا لطبيعة الحياة الحديثة بشكل عام والتي تجبر المرأة بأن تكون متواجدة في سوق العمل وغيره من الميادين، إلا أن الإحصاءات الرسمية تؤكد إن نحو 30% من الأسر المصرية تعولها أمرأة، وهو ما يدل على الدور الكبير الذى باتت المرأة تعمله بجانب دورها التقليدي كأم وربة منزل.

وأضافت أن ما واجهته المرأة من تهميش في الماضي، يتطلب منا الدفع أكثر في إتجاه تمكين المرأة، لنعطيها دورها الذى تستحقه في المجتمع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الهدف من المبادرة هو دعم تمكين المرأة في المشاكل التى تواجهها، وخلق حالة من الوعي بين الفتيات عن أحقيتهم فى التمكين، والدور الذى يمكن أن يقمن به، والاستماع إليهن عما يحتاجونه من الدولة بكافة مؤسساتها المختلفة لدعمها فى تحركاتها، وكذلك خلق حوارًا مجتمعيًا وحالة مجتمعية من الاقتناع بأهمية تمكين المرأة.



وكشفت سليم، عن فعاليات المبادرة، والتى ستبدأ بـ"جلسات شهرية" للمناقشة مع الفتيات حول أهمية تمكين المرأة، ورفع وعيهن بأحقيتهن فى هذا التمكين، والاستماع إلى آرائهن حول تمكين المرأة، ومتطلباتهن من المجتمع، وكذا أحلامهن، والاستماع إلى مطالبهن لرفعها إلى مجلس النواب في حال تطلب الأمر تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا من الدولة.

وتابعت، هذه الجلسات ستعقد مع عدد من الفتيات بعدد من الكليات، يمكن أن تبدأ بكليات وفروع الإعلام بالجامعات على أعتبار أهميتهم التوعوية فى المجتمع.



وأضافت، أن المبادرة ستبدأ من محافظة بني سويف على أعتبار أنها الدائرة التي تمثلها، وأيضا على أعتبار أنها واحدة من المحافظات "المعتدلة" في كافة النسب الخاصة بتمكين المرأة، حيث لا تعاني المرأة فى المحافظة من "بطالة ضخمة"، كما أنها من المحافظات الهامة فى مجال الحياة العامة، نظرًا لما تتمتع به بني سويف من إهتمام فى عملية التنمية الأخيرة التى تشهدها بلادنا، وكونها قبلة للصناعات المختلفة الحديثة التي تتخذ من المدينة مقرًا لها.

