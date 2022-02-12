الصحة العالمية: ممارسة التمارين الرياضية مرتين أسبوعيا يقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية

يعتبر ممارسة التمارين الرياضية أمر ضروري للغاية لخسارة الوزن، ولكن ليس هذا الهدف الوحيد وهناك العديد من الفوائد التي يمكن ان نحصل عليها من ممارسة الرياضة لتجنب الإصابة بالأمراض، وزيادة معدل الحرق.

أهمية ممارسة التمارين الرياضية





ويتسائل البعض حول المقدار المناسب الي يجب ان يمارسه من الرياضة بشكل يومي أو أسبوعي، وهو الأمر الذي سنقوم بمناقشتها في السطور التالية، وبحسب ما ذكر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .





ويُنصح البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا بممارسة التمارين الرياضية يوميًا، وتقول منظمة الصحة العالمية NHS إن على البريطانيين يمارسون الرياضة بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيًا ، أو 75 دقيقة من الشدة القوية أسبوعيًا.



ونصحت منظمة الصحة العالمية،ان كبار السن ومن لديهم إعاقة والنساء الحوامل والأمهات الجدد، يجب ان يمارسون الرياضة التي تتناسب لهم، وذلك حتى يقومون بالحفاظ على لياقتهم البدنية، كي يتجنبوا الإصابة بالأمراض .

أهمية ممارسة التمارين الرياضية





وأشارت منظمة الصحة العالمية، يمكن أن تقلل ممارسة التمارين الرياضية مرة أو مرتين في الأسبوع من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، مما يجعل ممارسة الرياضة أمر مهم لكل الفئات العمرية، وبالأخص الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.



وبالنسبة للنشاط المعتدل من ممارسة التمارين الرياضية المشي السريع ، والتمارين الرياضية المائية ، وركوب الدراجة ، والرقص ، ومضاعفة التنس ، ودفع جزازة العشب ، والمشي لمسافات طويلة والتزلج على الجليد.



وتشمل التمارين القوية والمعروفة بعالية الشدة والتي تحتاج إلى لياقة بدنية كبيرة الجري والسباحة وركوب الدراجة بسرعة أو على التلال وصعود السلالم وكذلك الرياضات مثل كرة القدم .