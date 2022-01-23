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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ممارسة الرياضة أهمها.. 4 طرق للوقاية من أمراض القلب

أمراض القلب
أمراض القلب

على الصعيد العالمي، تمثل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب 32٪ من إجمالي الوفيات، وتحدث أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وفقًا للبيانات والتقارير العالمية، يمكن الوقاية من معظم الأمراض المتعلقة بـ القلب من خلال معالجة عوامل الخطر السلوكية مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة وقلة النشاط البدني والاستخدام الضار للكحول.

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فوائد المشي السريع وعلاقته بتقليل خطر الإصابة بقصور القلب

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طرق الوقاية من أمراض القلب 

1- تناول الطعام باعتدال 

قال خبراء التغذية، إن الاعتدال هو مفتاح الصحة السليمة، ويوصي بخفض استهلاك الزيت في الأطعمة، ويوصي بتناول نصف لتر من الزيت الغني بالدهون المشبعة مثل زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الكانولا أو زيت بذور الكتان - شهريًا للبالغين ويقترح تناول المزيد من الخضر والمكسرات والبروتين والألياف، وينصح بشدة بعدم الإفراط في تناول الطعام الأحمر لحم.

2- ممارسة الرياضة 

يوصي خبراء التغذية، بإخضاع الجسم 40 دقيقة من التمارين في اليوم، تساعد 5 مرات في الأسبوع في تقليل مخاطر الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 30٪، فهي تساعد في إنقاص الوزن وتحسين ضغط الدم والسكريات في الدم ومستويات الكوليسترول وكذلك تحسين حياتك الجنسية.

3- الإقلاع عن التدخين 

وفقًا للبيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن غالبية أمراض القلب ناتجة عن التدخين والكحول، مشسؤا إن التدخين والعقاقير الترويحية تزيد من خطر الموت القلبي المفاجئ بحوالي 50٪ مقارنة بغير المدخنين، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وفشل القلب.

4- النوم لعدد ساعات كاف

أكد الخبراء إن النوم يمكن أن يعزز الصحة العقلية والقلب، يجب أن ينام المرء لمدة 7-8 ساعات على الأقل يوميًا.

 

القلب امراض القلب ممارسة الرياضة الكوليسترول زيت الزيتون

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