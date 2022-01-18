احذر.. هذا الإفطار الشائع يشكل خطورة على القلب

آثار إعلان الطبيب الروسي سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة Instagram.

وأوضح الطبيب الروسي عبر حسابه الشخصي على Instagram ، أن شطائر الزبدة والجبن التي أعتاد تناولها الكثيرون فى وجبة الإفطار تشكل خطورة على الصحة.

وأشار الطبيب ، إلى أن الإفطار فى تناول هذه الشطائر يمثل خطر على البنكرياس، ما يؤدي بالنتيجة إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس.

فسر الطبيب خطر زيادة الدهون على البنكرياس تؤدي إلى وصول الصفراء إلى قنوات البنكرياس.

وأضاف أن الإفراط فى هذه الدهون يمكن أن تضر بالقلب والأوعية الدموية.

وأكد أنه كلما زادت كمية الدهون الحيوانية التي نتناولها، يزداد ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما يسبب زيادة خطر تعرض الأشخاص لتصب الشرايين وعدم تدفق الدم بصورة طبيعية، مما يؤدي إلى احتمالية حدوث أزمة قلبية أو احتشاء عضلة القلب.

ولفت الانتباه إلى التقليل من تناول الزبدة والجبن وعدم التخلي نهائيا عن تناول شطائر الزبدة والجبن.

وشدد على أهمية الجمع بين أطعمة ذات مصدر حيواني وأطعمة ذات مصدر نباتي فى النظام الغذائي.

الأطعمة الغنية بالدهون ضارة بالصحة

بحسب ما نشره موقع إكسبريس أنه يجب علينا جميعًا التقليل من الدهون المشبعة والدهون المتحولة الموجودة في اللحوم الدهنية والزبدة والجبن.

وترتبط هذه الأنواع من الدهون بإرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية." ليست كل الدهون ضارة بالصحة.

ويحتاج الجسم إلى الدهون غير المشبعة ، على سبيل المثال ، تلك الموجودة في الزيوت النباتية - زيت الزيتون وزيت بذور اللفت وزيت الذرة ، وفي المكسرات والأفوكادو والأسماك الزيتية (مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقط والرنجة".

وتم العثور على أوميغا 3 في الأسماك الزيتية، و أوميغا 6 في الزيوت النباتية، و التوصية الحالية هي تناول جزء واحد على الأقل من الأسماك الزيتية في الأسبوع وطهيها بانتظام بالزيوت النباتية.

"في الواقع ، يساعد تناول الدهون غير المشبعة بانتظام على خفض الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب."