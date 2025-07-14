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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار قنبلة في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين بلبنان

انفجار قنبلة في مخيم شاتيلا
انفجار قنبلة في مخيم شاتيلا

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين بوقوع انفجار في مخيم شاتيلا الذي يضم مخيم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأوضح موقع النشرة اللبناني أن الانفجار وقع بسبب إلقاء شخص سوري الجنسية قنبلة​ يدوية في مخيم شاتيلا ما ادى إلى إصابته وإصابة شخصين كان بقربهما.

يذكر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك أصدر تحذيرات سابقة قال فايه إن لبنان سيعود إلى بلاد الشام إذا استمر وضع حزب الله المتمركز في الجنوب كما هو.

وقال المبعوث الأمريكي، في حديث إلى صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، إن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية، ما لم تتحرك بيروت لحل مشكلة أسلحة "​حزب الله​".

وأوضح باراك ، أن لبنان بحاجة إلى حل هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديداً وجودياً"، مضيفا: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام".

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