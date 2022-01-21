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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال شعبان يحذر من خطورة الطقس البارد علي القلب

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

نصح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، المواطنين من التعرض للطقس البارد، مشددًا على ضرورة التدفئة وارتداء ملابس ثقيلة.

 

وقال شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": “التعرض لطقس بارد له مخاطر على الصحة العامة وعلى القلب”.

 

ولفت إلي أن الأجواء الباردة ترفع ضغط الدم وتزيد نشاط العصب السمبساوي، ما يؤدي لتقلص الأوعية الدموية وهو ضار لمرضى القلب، وممكن يزيد من الذبحات الصدرية، مضيفا: “أزمات القلب أكثر في الشتاء، لأن القلب يتأثر بالأجواء الباردة”.

 

وأشار إلي أنه يفضل ارتداء ملابس من عدة طبقات، عن ارتداء جاكيت واحد ثقيل لأن الطبقات تحجز تيارات الهواء، كما نصح بارتداء جاكيت إضافي، لخلعه عند الدخول إلى مكان دافيء.

جمال شعبان ضغط الدم الأوعية الدموية مرضى القلب الصحة العامة محمد الباز اخر النهار

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