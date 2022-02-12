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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حفل مميز لختام دورة نادي الصيد لبراعم كرة القدم بحضور نجوم الرياضة|صور

بطولة البراعم في
بطولة البراعم في نادى الصيد

أقيم أمس الجمعة ، حفل ختام بطولة نادي الصيد لبراعم كرة القدم السادسة عشر بحضور المهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، والدكتور أحمد جمعة نائبًا عن وزير الشباب والرياضة والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وخالد الدردنلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق ، والنائبة هند رشاد عضو مجلس النواب وعدد من نجوم الرياضة.

كما شهد الحفل الختام حضور كل من دكتور اشرف محرم نائب رئيس نادي الصيد وهاني عزت امين الصندوق ، وعمرو البرتقالي واحمد الشاذلي وهبة ممدوح وكريم متولي ومريم عثمان أعضاء مجلس إدارة النادي، وممثلي إدارة الأندية المشاركة في البطولة .

 

وفى لفتة طيبة من مجلس إدارة النادي شارك الطفل أحمد إمام واكد في توزيع جوائز البطولة نجل الراحل إمام واكد الذى وافته المنية مؤخراً أحد نجوم السابقين بفرق كرة القدم بالنادي

 

وفى كلمته ، رحب المهندس عبد الله غراب فيها الحضور من وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم ووجه الشكر للقائمين على التنظيم بداية من عمرو البرتقالي و هبة ممدوح أعضاء مجلس إدارة النادي في إخراج البطولة بالشكل المشرف وخص بالشكر اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خالد أبو المعاطي.

 

كما أعرب المهندس عبد الله غراب عن سعادته بالمستوى المتميز الذى ظهرت به فرق البطولة وبعض المواهب الواعدة التي ظهرت خلال المنافسات.

نتائج بطولة البراعم 

وشهدت بطولة نادي الصيد لكرة القدم منافسة قوية للمراحل السنية (2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013).

 

وشهدت بطولة نادي الصيد لكرة القدم منافسة قوية للمراحل السنية (2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013)، وجاءت الأندية المتوجة بكؤوس الدورة كالتالي:

 

مواليد ٢٠٠٩

المركز الأول: حرس الحدود

المركز الثاني: بيراميدز

المركز الثالث: الأهلي

مواليد ٢٠١٠

المركز الأول: الأهلي

المركز الثاني: المقاولون العرب

المركز الثالث: حرس الحدود

 

مواليد ٢٠١١

المركز الأول: بيراميدز

المركز الثاني: إنبي

المركز الثالث: المقاولون العرب

 

مواليد ٢٠١٢

المركز الأول: بيراميدز

المركز الثاني: الأهلي

المركز الثالث: انبي

 

مواليد ٢٠١٣

المركز الأول: انبي

المركز الثاني: صيد الدقي

المركز الثالث: الإسماعيلي


يذكر أن ، البطولة علي مدار الخمس عشر عام الماضية ، ظهرت فيها العديد من المواهب منهم كهربا وترزيجيه ورمضان صبحي والعديد من نجوم كره القدم المصرية .

 


 

نادى الصيد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة خالد الدردنلي اتحاد الكرة دينا الرفاعي عمرو البرتقالي بيراميدز الأهلى المقاولون العرب

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