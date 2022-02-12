عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 أنواع .. اعرف الفرق بين سلاح الشيش وسيف المبارزة .. شاهد

شريف البكرى
شريف البكرى

أوضح شريف البكري المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف  الفروق بين سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة .


وقال شريف البكرى خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إن المبارزة بشكل عام  لـ 3 أنواع من الألعاب وهما سلاح السيف ، سلاح سيف المبارزة ، سلاح الشيش .

وأضاف شريف البكرى ، أن الفارق بين الثلاث ألعاب هو شكل السيف ومكان الإصابة الذى يحرزه فى  اللاعب المنافس ، لافتا إلى أن سلاح السيف يكون أقرب للسيف العربى الذى كان يستخدم فى سلاح الحروب قديما ، أما سلاح السيف يكون وزنه أخف ويتم استخدامه عن طريق الجزء المدبب فى السيف ، أما السلاح الثالث " سيف المبارزة " يكون وزنه اعلى بحوالى 750 جرام عن الأنواع الأخرى من السيوف .
 

شريف البكرى منتخب مصر المدير الفني الألعاب صباح الخير يا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

مفتي الجمهورية : مدعي النبوة كاذب ومريض وعليه اللجوء للعلاج

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد ارتفاعه المفاجيء.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبراير 2022

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

ترشيحاتنا

3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

خصخصة القمر.. اقتصاديون: تأجير الفضاء يقضي على الفقر في الأرض

انتظارا لموافقة الكونجرس.. انفوجراف| تعرف على اشتراطات دخول المنتجات المصرية للسوق الأمريكى بنظام GSP

وزير المالية: بحث ضخ استثمارات جديدة فى إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية

انطلاق المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف

تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء محاكمة حسن راتب وعلاء حسنين في «الآثار الكبرى»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ