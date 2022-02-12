3 أنواع .. اعرف الفرق بين سلاح الشيش وسيف المبارزة .. شاهد

أوضح شريف البكري المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف الفروق بين سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة .



وقال شريف البكرى خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إن المبارزة بشكل عام لـ 3 أنواع من الألعاب وهما سلاح السيف ، سلاح سيف المبارزة ، سلاح الشيش .

وأضاف شريف البكرى ، أن الفارق بين الثلاث ألعاب هو شكل السيف ومكان الإصابة الذى يحرزه فى اللاعب المنافس ، لافتا إلى أن سلاح السيف يكون أقرب للسيف العربى الذى كان يستخدم فى سلاح الحروب قديما ، أما سلاح السيف يكون وزنه أخف ويتم استخدامه عن طريق الجزء المدبب فى السيف ، أما السلاح الثالث " سيف المبارزة " يكون وزنه اعلى بحوالى 750 جرام عن الأنواع الأخرى من السيوف .

