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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف خالية في مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.. سجل الآن عبر هذا الرابط

مدرسة HST للتكنولوجيا
مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية ، عن وظائف خالية تحتاج لمن يشغلها عن طريق الانتداب الكامل من العاملين بالتربية والتعليم.

وقالت مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية أن الوظائف الخالية عندها تتمثل في :

  • مدير أكاديمي
  • معلم رياضيات باللغة الانجليزية (Math Teacher)

وقالت مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، انه يمكن لمن يهمه الامر التقديم في الوظائف الخالية المتاحة من خلال الدخول على رابط التقديم في وظائف مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية :

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdpOZI.../viewform

كل ما تريد معرفته عن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعدت انفوجراف يكشف لخريجي الشهادة الإعدادية 2021، التفاصيل الكاملة عن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية باعتبارها احد المدارس الثانوية المتاحة امامهم بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، تقوم بتدريس تخصصات: الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية ،الفنون الرقمية وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

ويتم إتاحة التقديم للطلاب من جميع المحافظات للالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية على أن لا يقل مجموع المتقدم بالشهادة الإعدادية عن 250 درجة، وألا يزيد عمره فى أكتوبر 2021 عن 18 عامًا، وأن يكون لائقًا من الناحية الصحية، واجتياز المقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر المدرسة فور غلق باب التقديم؛ ليتم عليه اختيار المقبولين للالتحاق بالمدرسة.

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي: “العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي”.

وأشار إلى أن المميزات التي سيحصل عليها طلاب المدرسة ونظائرهم من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل  الشهادة المصرية المعتمدة دوليًا، وأولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي، ذلك بالإضافة إلى التدريب العملي أثناء الدراسة، وحصولهم على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

 

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