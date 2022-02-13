الغرفة التجارية بالإسماعيلية تطلق برنامج تأمينات الحياة والممتلكات بالتقسيط

أعلن النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إطلاق منظومة التأمين على الحياه والممتلكات لأعضاء الغرفة التجارية فى إطار خطة لتقديم خدمات متكاملة لتحقيق الاستقرار المالى ومواجهة مخاطر وتقلبات السوق.

وقال عثمان إن الغرفة تعاقدت مع إحدى شركات التأمين وتم الاتفاق على أقساط سنويا تبدأ من ٦٠جنيها، لافتا إلى أن القرار اختيارى لأى عضو من التجار مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الخاصة بكل تاجر.



وشدد عثمان على أهمية التأمين فى عالم الاقتصاد والتجارة كجزء لا يتجزأ من أى كيان مالى وتجارى لتأمين مخاطر الأعمال بالإضافة إلى أنه علم وله نظريات ومناهج دراسية وجامعية لأهميته فى دعم إقتصاديات الدول.

وأكد رئيس الغرفة التجارية أن منظومة التأمين الجديدة تتكامل مع خطة الغرفة لتطوير الخدمات الخاصة بالتجار والتى بدأت بتنظيم معارض للسلع والمنتجات والفاتورة الإليكترونية وتبادل الزيارات والوفود مع عدد من الغرف التجارية من مختلف دول العالم فى إطار فتح فرص تسويقية حقيقية للتجار ورواد ورائدات الأعمال.



من ناحيته ناشد محمد السيد مدير الغرفة التجار أعضاء الغرفة المشاركة فى الخدمات التى تقدمها الغرفة وبينها التأمين وفق الشروط التى تناسب نشاطهم وظروفهم مؤكدا أن الغرفة وفرت مكتب خاص لخدمات التجار الراغبين فى التأمين للرد على كافة الاستفسارات.