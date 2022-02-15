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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم السعيد يكشف سبب زيادة التضخم خلال هذه الفترة.. فيديو

زيادة التضخم
زيادة التضخم

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن التضخم يعني زيادة في معدل الأسعار بالنسبة إلي السلع والخدمات الموجودة ، مؤكدا أن العالم بدا فيه موجة تضخمية منذ منتصف عام 2021 ومازالت في تزايد حتي الأن .

واضاف عبد المنعم السيد خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن هناك العديد من الأسباب هي التي ساعدت علي زيادة التضخم منها أن ازمه كورونا أثرت علي العديد من المصانع العالمية وبالتالي اصبح العمل بها نصف ما كانت علية ومن هنا حدث زيادة علي الطلب بالإضافة إلي قلة الإنتاج وأيضا تأثيرات المناخ ساعدت علي زيادة التضخم .

واوضح عبد المنعم السيد ، إن تغيرات المناخ أثرت علي زيادة أسعار المحاصيل الزراعية والمنتجات الزراعية بنسبة 33% ، مؤكدا أن زيادة سعر برميل النفط ساعد علي زيادة التضخم وهذا اثر بالسلب علي التضخم مؤكدا أن انخفاض حركة النقل والتجارة العالمية أيضا من أسباب ارتفاع السلع والخدمات حول العالم .

 

المنتجات الزراعية أزمة كورونا سعر برميل النفط الأسعار المحاصيل الزراعية المصانع النفط

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