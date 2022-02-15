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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم رضيع.. تفحم 3 أطفال أشقاء وإصابة شخصين في حريق منزل بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفحمت جثة 3 أطفال أشقاء- بينهم رضيع-، وأصيب شخصين آخرين باختناق، في حريق منزل بمحافظة الإسماعيلية.

ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، بسرعة الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين والضحايا.

كما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا يفيد بأنه بالمتابعة مع إدارة الحماية المدنية لحريق بشقة كائنة في شارع المخبز الآلي، بعد العشريني، دائرة حي ثان، أفادت بتمام الإخماد والسيطرة على النيران.

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وأسفر الحادث عن وفاة وتفحم 3 أطفال أشقاء، هم: نوح جاسر السيد محمد- 3 سنوات، آسر جاسر السيد محمد- سنتين، فايد جاسر السيد محمد-  3 أشهر، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: حنان محمد مصطفى، ومحمود جمال علي، وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعي، بالإضافة إلى الخسائر المادية، باحتراق محتويات الشقة بالكامل.

وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

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