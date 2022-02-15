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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأول زي الأخير.. الإسكان الاجتماعي يكشف مفاجأة جديدة للمواطنين.. فيديو

الإسكان
الإسكان

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك أعباء كثيرة واجهت الدولة، خلال الفترة الماضية من أجل توفير وحدات سكنية للمواطنين،  موضحة أنه تم فتح الحجز لمدة 3 أسابيع، من أجل فتح الحساب، ودفع المقدم، مؤكدة أن الذي يقدم فى أول مثل الذى يقدم فى الأخر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الأسبقية فى الحجز سيكون فى منتصف الشهر المقبل، ويكون ذلك بشأن حجز الوحدات وليس التقديم.

ولفتت إلى أن الدولة توفر وحدات سكنية، ولكن يكون هناك مدة بين الإعلان و الأخر، معلقة :" كل سنة بيكون فى إعلان عن وحدات سكنية".

وكشفت أن هناك 10 آلاف شخص قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني منذ فتح باب التسجيل حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك ألفي شخص قاموا بدفع مقدم الحجز بعد فتح باب التسجيل على وحدات سكنية فورية وجاهزة للتسليم.

وتبعت لا يوجد أفضلية لمن يقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أولًا أو من يقوم في نهاية الفترة المقررة للتسجيل خلال 3 أسابيع.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني في منتصف مارس المقبل بعد أن يقوم كل شخص برفع المستندات المطلوبة، موضحًة أن هذه الوحدات جاهزة للسكن الفوري بمساحات من 100 إلى 150 متر ومتاحة للفئة العمرية من 21 إلى 55 عامًا بمبادرة التمويل العقاري الـ8% والـ3% في 15 مدينة جديدة ولأصحاب المهن الحرة ولكن للمصريين داخل مصر وليس للمصريين في الخارج.

 

وقد كشفت  الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ، إننا قمنا بطرح مبادرتين قام البنك المركزي بإعلان شروطهما التفصيلية ، مشيرة إلى أن الوحدات التي يكون سعرها أقل من مليون و400 ألف تتناسب مع مبادرة الـ3% وقمنا بمراعة التنوع لتغطية كل مستويات الدخل.

وأكدت أنه لم يتم طرح وحدات في هاتين المبادرتين في مدينة الشيخ زايد بسبب اختلاف إعلانات الطروحات لتشمل كل المناطق المختلفة ، مؤكدة أن الوحدات السكنية يتم حجزها الكترونيا وسيتم غلق الحجز خلال الأيام القادمة .

 

وأوضحت مي عبد الحميد ، إن أي متقدم يحصل علي رسالة تأكيد حجز الوحدة بعدها يذهب إلي البنك للبدء في إجراءات التمويل ودفع مقدم الوحدة ويمضي عقد الوحدة .

 

صندوق الإسكان الأسكان الإسكان الاجتماعي

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