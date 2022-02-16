حبس وسحب الوحدة .. الإسكان الاجتماعي يضع عقوبات لمن يخالف شروطه

طرح صندوق الإسكان الاجتماعى، كراسات شروط حجز وحدات الإسكان المتوسط في 15 مدينة، وذلك بنظام التمويل العقاري، والتي لاقت إقبالا من قبل المواطنين بينما سنت جزاءات وعقوبات على المخالفين لتعليماتها .

عقوبات الاسكان الاجتماعي

نص قانون الإسكان الاجتماعي على مجموعة من الشروط التي يتعين على العميل الالتزام بها والتي يطبق عقوبة الغرامة والحبس وسحب الوحدة السكنية حال مخالفتها .

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية التي تم بدء حجزها اليوم التابعة لـ صندوق الاسكان الاجتماعي، موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن إطار مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الوحدات السكنية تتفاوت في المساحات والأسعار بحسب صندوق الاسكان الاجتماعي .



ولفت المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إلى أن محدودي الدخل يمكنهم التقديم في أي نوع من الوحدات.



وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن دخل محدودي الدخل لا يتجاوز 10 آلاف جنيه للفرد والأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأدنى 1200 جنيه للفرد و3 آلاف للأسرة، وذلك حسبما حدده البنك المركزي.



وأردف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الحد الأقصى للتمويل لمبادرة الـ 3 % هي 30 عامًا، وتشمل أرباب المعاشات حتى 75 عامًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.



واستطرد أن الطرح الحالي يشمل 7 آلاف وحدة سكنية قابلة للاستلام الفوري في مناطق مرفقة ومُنماة وهناك سكان في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين معاينة الوحدة السكنية قبل الحجز.