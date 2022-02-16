كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراتي ساجرادا والوداد.. واستمرار غياب طارق حامد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراتي ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي في الجولتين الثانية والثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتسافر بعثة الزمالك عصر اليوم الأربعاء إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا يوم السبت المقبل، على أن تتوجه البعثة بعد اللقاء مباشرة إلى المغرب لمواجهة الوداد يوم 25 فبراير الجاري.



ويترأس البعثة جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فيما شهدت قائمة الفريق تواجد الثنائي الشاب سيف جعفر وحسام عبدالمجيد، بينما يستمر غياب طارق حامد وحازم إمام بسبب الإصابة.



وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – السيد عطية



الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد



الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف أوباما – ماجد هاني – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه



الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.