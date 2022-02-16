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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي : 40 مليار جنيه زيادات في مرتبات العام المقبل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان تحسين الدخل للمواطنين مرتبط بالاقتصاد بمعني انه عندما ينمو الاقتصاد سوف يزيد متوسط دخل المواطن، مشيرا الى هناك زيادات في مرتبات العام المقبل تصل الى ٤٠ مليار جنيه.  

واضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء بمقر العاصمة الادارية الجديدة استمرار معدلات النمو في مصر لمدة ٥ سنوات فقط سوف تكون مصر في مكان افضل.

مدبولي: استمرار نفس معدل النمو لـ 5 سنوات قادمة سيجعلنا في مكان آخر

مدبولي: زيادة المرتبات تأتي من نمو الاقتصاد في الدولة

وحول الايجارات القديمة قال مدبولي يحب ان تعالج هذه القضية بحرص، حيث سيكون هناك فترة انتقالية كافية لتنفيذ قانون الايجارات القديمة حيث ان هناك فكرة لانشاء صندوق لدعم اصحاب الايجارات القديمة وسوف نستطيع ان نتفق على شئ متوازن ، مشيرا الى ان هذه القضية مثارة منذ ٥٠ عام .

واضاف مدبولي ان هدف الحكومة مراعاة البعد الاجتماع وتحقيق التوازن مشيرا الى ان هناك حوار مجتمعي لتحقيق الحقوق والالتزامات لجميع الفئات.

مدبولى مرتبات العام المقبل

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