مدبولي : 40 مليار جنيه زيادات في مرتبات العام المقبل

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان تحسين الدخل للمواطنين مرتبط بالاقتصاد بمعني انه عندما ينمو الاقتصاد سوف يزيد متوسط دخل المواطن، مشيرا الى هناك زيادات في مرتبات العام المقبل تصل الى ٤٠ مليار جنيه.

واضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء بمقر العاصمة الادارية الجديدة استمرار معدلات النمو في مصر لمدة ٥ سنوات فقط سوف تكون مصر في مكان افضل.

وحول الايجارات القديمة قال مدبولي يحب ان تعالج هذه القضية بحرص، حيث سيكون هناك فترة انتقالية كافية لتنفيذ قانون الايجارات القديمة حيث ان هناك فكرة لانشاء صندوق لدعم اصحاب الايجارات القديمة وسوف نستطيع ان نتفق على شئ متوازن ، مشيرا الى ان هذه القضية مثارة منذ ٥٠ عام .

واضاف مدبولي ان هدف الحكومة مراعاة البعد الاجتماع وتحقيق التوازن مشيرا الى ان هناك حوار مجتمعي لتحقيق الحقوق والالتزامات لجميع الفئات.