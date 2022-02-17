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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير بنجلاديش يشيد بالمركز الثقافى الأفريقي بأسوان

سفير بنجلاديش يزور
سفير بنجلاديش يزور المركز الثقافى الأفريقي بأسوان

أشاد سفير بنجلاديش بالقاهرة منيرول إسلام بوزارة الموارد المائية والرى فى إنشاء المركز الثقافي الافريقى بأسوان، والذى يعد صرحا ثقافيا فريدا يجمع دول حوض النيل "على حد وصفه".    

جاء ذلك خلال زيارة سفير دولة بنجلادش للمركز الثقافى الافريقى بأسوان، خلال جولته السياحية لمحافظة أسوان حالياً،  وكان في استقباله المهندسه ايرين فايز مدير عام المركز.    

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ومن جانبها قالت المهندسة إيرين فايز فى بيان صحفى بأن السفير البنجلاديشى إستمع إلى شرح مفصل باللغة الإنجليزية عن مكونات المركز وأهدافه، ورسالته السامية ومقتنياته الثمينة، وتراث دول حوض النيل، واهداءات الدول الأفريقية للمركز، المتمثلة فى المقنيات والتحف الأثرية التى تعبر عن حضارة دول حوض النيل.  

وأبدي السفير إعجابه الشديد بالمركز ومقتنياته المختلفة، مقدماً شكره وإمتنانه لوزارة الموارد المائية والري علي إنشاء هذا الصرح الحضاري والثقافي العظيم ،وحفاوة الترحيب والاستقبال كما دون كلمات شكر وتقدير فى دفتر زيارات المركز.   

يذكر أن سفير بنجلادش شارك أمس الأول فى إفتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة بحضور محافظ أسوان، والذى إنطلق بالمسرح الصيفى المكشوف بمدينة أسوان.  
 

هذا ووسط أجواء من العفو والتسامح شهدت قرية فطيرة بمركز كوم أمبو وبحضور نحو 4 ألاف مواطن مراسم الصلح بين عائلتى آل القريش وآل نجار حيث أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد البنا بالحضور وإلقاء كلمة المحافظ. 

وقد شهد الصلح اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان ، والقيادات الدينية والأمنية والشعبية والتنفيذية ، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الصلح برئاسة فضيلة الشيخ عبد السلام مصطفى. 

وقد أكد محافظ أسوان فى كلمته على ضرورة تقديم النصيحة والتوعية لأبنائنا وشبابنا بأهمية التماسك والترابط والتعاون ونبذ العنف والعصبية لكى ننهض بمجتمعنا ، ونحقق كل ما نصبو إلية من آمال وطموحات ، مشيداً بجهود لجنة الصلح والقيادات الأمنية والدينية والعمد والمشايخ في رأب الصدع ونجاحهم في عقد مراسم الصلح بهذا الشكل الحضارى. 

وأشار إلى الوعى المستنير الذى تحلى به أبناء العمومة الذين تربطهم أواصر الدم والقرابة والجوار والمصالح المشتركة من عائلتى آل القريش وآل نجار لإستجابتهم الحكيمة لنداء العقل لإتمام هذا الصلح المبارك مما يؤكد على عمق محبتهم وتعاونهم .

 

سفير بنجلاديش يزور المركز الثقافى الأفريقي بأسوان 
سفير بنجلاديش يزور المركز الثقافى الأفريقي بأسوان 
سفير بنجلاديش يزور المركز الثقافى الأفريقي بأسوان 
سفير بنجلاديش يزور المركز الثقافى الأفريقي بأسوان 
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