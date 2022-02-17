مستشار محافظ أسوان للسياحة: انتهينا من المرحلة الأولى لمشروع الهوية البصرية..فيديو

قال أحمد فرمان مستشار محافظ أسوان للسياحة والمشرف على مشروع الهوية البصرية ، إن المرحلة الأولي من مشروع الهوية البصرية انتهينا منها في 15 يوما وكان متوقع الانتهاء منها خلال 6 شهور مؤكدا أن المشروع تم بحرفية وإتقان .



وأضاف فرمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن أسوان بلد سياحي مهم وبالتالي كان يجب أن يكون له مكانة عالمية بين أهم المدن السياحية في العالم وهذا ما نقوم به من خلال مشروع الهوية البصرية الذى عندما يراه السائح تمتصه عينة ويفهم منه طبيعة أسوان .

وأوضح فرمان ، إن مشروع الهوية البصرية في أسوان سيعمل علي جذب السياح بشكل دعائي غير مباشر ، مؤكدا أن المرحلة الأولي من الهوية البصرية تستهدف مطار أسوان ومحطة قطار أسوان مرورا بالمزارات السياحية .