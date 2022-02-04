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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: نتابع الأعمال الجارية بقرى المبادرة الرئاسية بنصر النوبة

جهود وأنشطة حياة
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمعاينة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة لشكاوى ومطالب أهالى قرية وادى العرب ونجع الرحاب والقفايطة بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة؛ مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على التفاعل السريع مع الشكوى والمطالب الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لها للارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تم إسناد مشروع الصرف الصحى بقرية وادى العرب إلى مقاول بديل لتنفيذ أعمال المشروع مع مراعاة رفع نواتج الحفر من الشوارع أولاً بأول لضمان تسهيل حركة سير المركبات والمواطنين بالشكل المطلوب ، لافتاً إلى أنه سوف يتم إيفاد لجنة متخصصة من هيئة البريد وذلك للمعاينة الميدانية لمكتب البريد بالقرية تمهيداً لإدراجه ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بفرع هيئة البريد بأسوان للعام الحالى ، كما تم إدراج مشروع تطوير الوحدة الصحية بالقرية ضمن خطة مديرية الصحة للعام الحالي من أجل رفع كفائتها وضمان توفير الخدمات الصحية للأهالى على الوجه الأكمل .

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وأشار ناجح مصطفى بأنه جارى تنفيذ مشروع توصيل كابلات وخطوط الكهرباء لتوفير الخدمة لأهالى نجعى الرحاب والقفايطة بالشكل المطلوب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وفى نفس السياق واصل فرع المجلس القومى للمرأة سلسلة البرامج التدريبية التثقيفية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية بمشروع تنمية الأسرة المصرية داخل قرى " حياة كريمة " حيث أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع أسوان بأنه طبقاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنفيذ 15 جلسة تدريبية بمشاركة مديرية الأوقاف داخل قرى حجازة والأحمدية والضما والعتمور قبلى ومدينة كوم أمبو استهدفت 819 سيدة .

ولفتت هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت الحديث عن الزواج المبكر ومواجهة معدلات زيادة نسب الطلاق وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأولاد والعنف الأسرى والمساواة بين الجنسين ، ورفع وعى السيدات حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة ، وتعزيز حقوقها الكاملة ، والتصدى لظاهرة ختان الإناث ، وأهمية القضية السكانية وأثرها على المجتمع .بمتابعة وإشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط والأستاذة سناء عبد الرحيم مشرفة محافظة أسيوط .

كما قام فرع المجلس القومى بأسوان بتنفيذ التدريب التثقيفى لفريق مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى بحضور 23 ميسرة ومشرفة ميدانية ، بجان تنفيذ تدريب مفهوم الذكاء الاصطناعي ومتى بدأ وتقنياته ، وتطبيقاته ، وأثر ومخاطر أنترنت الأشيائ ومنصات الخدمات والتحديات المختلفة وذلك عبر تقنية " الـ zoom " مع الدكتور حسن المالكى .

جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان
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