عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الاجتماعى بأسوان.. القباج تسلم منازل بعد إعادة إعمارها وتؤكد: الرئيس السيسي يحب هذه البلد وأهلها

زيارة مكوكية لوزيرة
زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان

وزيرة التضامن الاجتماعي في زيارة مكوكية لأسوان

توجيهات الرئيس السيسي الإرتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم

تسليم 40 منزل بعد إعادة إعمارها بقرية المنصورية بدراو

 تسليم 30 مركب للصيد للأهالى

استمرار التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية 

 

أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارة مكوكية اليوم الخميس لمحافظة أسوان حيث سلمت مفاتيح 40 منزل بعد إعادة إعمارها ، بجانب تسليم 30 من مراكب الصيد  للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو وذلك بدعم من مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ( حياة كريمة ) .

وحضر الفعاليات الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، علاوة على مشاركة عدد كبير من أهالى قرية المنصورية بمركز دراو .

واقرأ أيضاً :

وزيرة التضامن عن أسوان: الرئيس السيسي أكد أنه يحب هذه البلد وأهلها

مهرجان الحرف الشعبية.. جامعة أسوان تستضيف أفواج معهد إعداد القادة

وقد بدأت الزيارة بتفقد الوزيرة ونائب المحافظ لنماذج المنازل التى تم إعمارها ، بالإضافة إلى تفقد مراكب الصيد ضمن مبادرة ( مراكب الرزق ) والتى تضم ٣٠ مركب مزودة بمحركات وأحدث أدوات الصيد، علاوة على تفقد أعمال القافلة الطبية ضمن مبادرة (عنيك فى عنينا .. لمكافحة مسببات العمى ) وذلك للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازم وتوفير العلاج بالمجان ، وقد اختتمت فعاليات الزيارة بعقد مؤتمر جماهيرى مع الأهالى .

 

أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى على أن الوزارة معنية بالاستثمار فى البشر وتوفير الرعاية الإجتماعية لكل المواطنين منذ الميلاد وحتى الوفاة ، مشيرة إلى حرص الوزارة المستمر لتوفير حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى القضاء على التهميش ودعم وتطوير منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية لتشمل كافة فئات المجتمع المستحقة وخاصة العمالة غير المنتظمة .

 

وأشارت نيفين جامع إلى إستمرار التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من أجل التوسع فى تنفيذ مشروعات التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب والأسر الأكثر إحتياجاً ، فضلاً عن تنظيم برامج التوعية المجتمعية ومكافحة الإدمان وغيرها من أنشطة وفعاليات الرعاية والحماية الاجتماعية ، لافتة بأن هذه الجهود عبارة عن خطوة هامة فى طريق التنمية ورفع مستوى المعيشة تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة من القيادة السياسية والارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

وأكدت  وزيرة التضامن الاجتماعي بأن قطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وصل إلى قرية المنصورية بمحافظة أسوان، وتم تطوير جميع الخدمات الصحية والعقارية والبنية التحتية والمدارس والمؤسسات والمنازل وغيرها، وذلك بعد زيارتين متتاليتين للرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن الرئيس السيسي، يوجه دائماً بالحرص على تنفيذ مبادرة حياة كريمة بكافة بقاع محافظة أسوان، مؤكداً أنه يحب هذه البلد وأهلها ، مضيفة خلال إفتتاح منازل قرية المنصورية بعد إعادة إعمار المنازل وتسليم مشروعات تنموية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أننا جميعاً نعمل للتضامن مع أهل مصر، موضحه أنها تشعر بسعادة غامرة خلال تواجدها بصعيد مصر لأننا نرى تنفيذ السياسات التي تتبعها الدولة المصرية. 

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة الأهالى على جنى ثمار مشروع إعادة إعمار عدد من المنازل وتوفير مشروعات تنموية تساهم فى تحقيق مصدر دخل مناسب لعدد من الأسر المستحقة بقرية المنصورية ، مشيداً بجهود وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وحرصها على التعاون المتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل التوسع فى تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والبرامج والفعاليات التى تهدف إلى تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية لأهالي أسوان وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً فى القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية .

 

كما أكد محافظ أسوان على أهمية الدور التنموى والوطنى لمؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة ، على أن يكون ذلك نموذجاً يحتذى به لدعم وخدمة أهلنا من الأسر الأكثر إحتياجاً وغير القادرين ، موضحاً بأن كل ذلك يعكس المشاركة المجتمعية الفعالة لمساندة الجهود التنفيذية ، كما يعد بمثابة حلقة بارزة فى سلسلة الجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات المقدمة لدعم المجتمع المحلى وليكون هذا العام ٢٠٢٢ بحق عام المجتمع المدنى كما أطلق عليه الرئيس السيسى.


 

 

مراكب الرزق بقرية المنصورية 
زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان
زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان
زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان
زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان
زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان
زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان
زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزيرة التضامن الإجتماعى اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن عن أسوان: الرئيس السيسي أكد أنه يحب هذه البلد وأهلها

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل صفقة الأسلحة مع السعودية والإمارات

لا تتحدث مبكرا... "ميرور" تسخر من قائد الكاميرون عقب تأهل المنتخب لنهائي كأس الأمم الأفريقية

٢٣ لاعبا في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

يركض نحو المجد.. نادي ليفربول يهنئ محمد صلاح بالتأهل لنهائي أفريقيا

الصحة: تسجيل 2281 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 45 حالة وفاة

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

ركلات الترجيح مصير مباراة الكاميرون ومصر بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 0-0

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

بكاء محمد شريف بعد خروجه من مباراة مصر والكاميرون.. وجمعة والشناوي يقبلان رأسه

إيتو يحتضن وائل جمعة .. ويهنئ منتخب مصر على الوصول للنهائي |صور

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

موعد نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

إيتو يحتضن وائل جمعة .. ويهنئ منتخب مصر على الوصول للنهائي |صور

فنجان قهوة عدلات .. 5 أفلام هامة فى مسيرة عايدة عبد العزيز

اكتشاف علمي.. تسجيل أول آثار أقدام ديناصورات آكلة اللحوم بصحراء مصر الشرقية|شاهد

فيديو

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ