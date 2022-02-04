زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الاجتماعى بأسوان.. القباج تسلم منازل بعد إعادة إعمارها وتؤكد: الرئيس السيسي يحب هذه البلد وأهلها

وزيرة التضامن الاجتماعي في زيارة مكوكية لأسوان

توجيهات الرئيس السيسي الإرتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم

تسليم 40 منزل بعد إعادة إعمارها بقرية المنصورية بدراو

تسليم 30 مركب للصيد للأهالى

استمرار التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية

أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارة مكوكية اليوم الخميس لمحافظة أسوان حيث سلمت مفاتيح 40 منزل بعد إعادة إعمارها ، بجانب تسليم 30 من مراكب الصيد للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو وذلك بدعم من مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ( حياة كريمة ) .

وحضر الفعاليات الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، علاوة على مشاركة عدد كبير من أهالى قرية المنصورية بمركز دراو .

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وقد بدأت الزيارة بتفقد الوزيرة ونائب المحافظ لنماذج المنازل التى تم إعمارها ، بالإضافة إلى تفقد مراكب الصيد ضمن مبادرة ( مراكب الرزق ) والتى تضم ٣٠ مركب مزودة بمحركات وأحدث أدوات الصيد، علاوة على تفقد أعمال القافلة الطبية ضمن مبادرة (عنيك فى عنينا .. لمكافحة مسببات العمى ) وذلك للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازم وتوفير العلاج بالمجان ، وقد اختتمت فعاليات الزيارة بعقد مؤتمر جماهيرى مع الأهالى .

أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى على أن الوزارة معنية بالاستثمار فى البشر وتوفير الرعاية الإجتماعية لكل المواطنين منذ الميلاد وحتى الوفاة ، مشيرة إلى حرص الوزارة المستمر لتوفير حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى القضاء على التهميش ودعم وتطوير منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية لتشمل كافة فئات المجتمع المستحقة وخاصة العمالة غير المنتظمة .

وأشارت نيفين جامع إلى إستمرار التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من أجل التوسع فى تنفيذ مشروعات التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب والأسر الأكثر إحتياجاً ، فضلاً عن تنظيم برامج التوعية المجتمعية ومكافحة الإدمان وغيرها من أنشطة وفعاليات الرعاية والحماية الاجتماعية ، لافتة بأن هذه الجهود عبارة عن خطوة هامة فى طريق التنمية ورفع مستوى المعيشة تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة من القيادة السياسية والارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن قطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وصل إلى قرية المنصورية بمحافظة أسوان، وتم تطوير جميع الخدمات الصحية والعقارية والبنية التحتية والمدارس والمؤسسات والمنازل وغيرها، وذلك بعد زيارتين متتاليتين للرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن الرئيس السيسي، يوجه دائماً بالحرص على تنفيذ مبادرة حياة كريمة بكافة بقاع محافظة أسوان، مؤكداً أنه يحب هذه البلد وأهلها ، مضيفة خلال إفتتاح منازل قرية المنصورية بعد إعادة إعمار المنازل وتسليم مشروعات تنموية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أننا جميعاً نعمل للتضامن مع أهل مصر، موضحه أنها تشعر بسعادة غامرة خلال تواجدها بصعيد مصر لأننا نرى تنفيذ السياسات التي تتبعها الدولة المصرية.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة الأهالى على جنى ثمار مشروع إعادة إعمار عدد من المنازل وتوفير مشروعات تنموية تساهم فى تحقيق مصدر دخل مناسب لعدد من الأسر المستحقة بقرية المنصورية ، مشيداً بجهود وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وحرصها على التعاون المتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل التوسع فى تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والبرامج والفعاليات التى تهدف إلى تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية لأهالي أسوان وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً فى القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية .

كما أكد محافظ أسوان على أهمية الدور التنموى والوطنى لمؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة ، على أن يكون ذلك نموذجاً يحتذى به لدعم وخدمة أهلنا من الأسر الأكثر إحتياجاً وغير القادرين ، موضحاً بأن كل ذلك يعكس المشاركة المجتمعية الفعالة لمساندة الجهود التنفيذية ، كما يعد بمثابة حلقة بارزة فى سلسلة الجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات المقدمة لدعم المجتمع المحلى وليكون هذا العام ٢٠٢٢ بحق عام المجتمع المدنى كما أطلق عليه الرئيس السيسى.





مراكب الرزق بقرية المنصورية

زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان

زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان

زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان

زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان

زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان

زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الإجتماعى لأسوان