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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مهرجان الحرف الشعبية.. جامعة أسوان تستضيف أفواج معهد إعداد القادة

جامعة أسوان
جامعة أسوان

صرح الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تشارك معهد إعداد القادة في تنظم مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية بأرض الذهب أسوان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية تحت شعار "خير بلادى"، وذلك بأرض الذهب أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربي والأفريقي، وبالتعاون مع جامعة أسوان، خلال الفترة من 4 حتي 8 فبراير 2022، ويشارك فى هذا الفوج فى حدود 200 طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان بأن الجامعة تعمل على اكتشاف مواهب الطلاب، والقيام بصقلها وتنميتها لتخريج كوادر علمية قادرة على الإبداع الفكري والعملي دون الاعتماد علي الطرق النمطية، ويعد مهرجان الحرف الشعبية فرصة ذهبية لطلاب الموهوبين والمبدعين للتعبير عن فنهم والعمل على إحياء التراث الشعبي لمحافظة أسوان.

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وأشار الدكتور كريم همام، إلى أهمية دور معهد إعداد القادة كمنبر تنويري تعليمي وتدريبي، لاكتشاف القائد المبدع من خلال النهوض بالشباب ومشاركتهم فى الأنشطة الطلابية لما لها من دور مهم فى صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم، والعمل على خلق جيل جديد من رواد الشباب، حيث يأتي هذا الفوج فى إطار تنمية وتطوير بعض المجالات الحرفية، والتدريب على خلق فرص العمل للشباب، والمساعدة على صقل الصنعة أو الحرفة للطلاب والاعتماد على أنفسهم، إلى جانب العمل على الإعداد والتأهيل لسوق العمل لهم.

 ويتضمن هذا الفوج الجلسة الافتتاحية فى اليوم الأول ، وكذلك مجالات التسابق بورش العمل، وفى اليوم الثانى من البرنامج يتضمن جولة نيلية لجزيرة النباتات وغرب سهيل، بالإضافة الى استكمال مجالات التسابق بورش العمل، وخلال برنامج اليوم الثالث يتم القيام بزيارة سياحية إلى (السد العالي، رمز الصداقة، معبد فيلة، متحف النيل)، إلى جانب جولة حرة بمدينة أسوان، كما تستكمل مجالات التسابق بورش العمل، وفى اليوم الرابع من برنامج الفوج يتم التقاط الصورة التذكارية بالزى الرسمي، كما يتم عمل الحفل الختامي واعلان نتائج المسابقات وتوزيع الشهادات، ويتبعها جولة حرة بمدينة أسوان، ويختتم فعاليات الفوج يوم الثلاثاء بمغادرة الطلاب.

وتتكون لجنة تحكيم مجالات التسابق من الدكتور محمود حامد صالح رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتور وجدي رفعت فريد عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والدكتورة إيمان محمد وجدي عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي المساعد ووكيل كلية التربية النوعية جامعة أسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان اخبار التعليم

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