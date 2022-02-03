إصابة 8 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة بأسوان

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعى "أسوان - القاهرة"، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل "جامبو" على الزراعى "أسوان - القاهرة" بالقرب من قرية الحمام بمركز إدفو شمال أسوان حيث أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص من بينهم 4 سودانيين الجنسية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

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فيما كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المحافظة إستعدت لإستقبال ضيوف الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتى ستعقد فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجارى ، لافتاً إلى أن ضيوف المهرجان من المصريين والعرب والأجانب سيشاهدون أسوان الجديدة بعد حركة التطوير والتحديث والتى شهدتها المحافظة مؤخراً .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة أصبح حدثاً سنوياً ينتظره أهالى المحافظة فى ظل الإقبال الكبير الذى تشهده عروض الأفلام ، وجلسات منتدى نوت لقضايا المرأة بمشاركة مئات الفتيات والشباب من أبناء أسوان فى ورش المهرجان المتنوعة والتى حققت نجاحاً كبيراً تكلل بمشاركة المخرجة الأسوانية الشابة زهرة يعقوب بفيلم قصير فى مهرجان قرطاج فى تونس ، فيما تستعد أبنة أسوان المخرجة أسماء يعقوب للمشاركة بفيلم قصير آخر فىمهرجان الرباط بالمغرب .

وأوضح محافظ أسوان بأن مهرجان أفلام المرأة يلعب دوراً مهماً فى الترويج للسياحة بالمحافظة من خلال وجود العديد من النجوم الأجانب كل عام ، وإهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بتغطية فعالياته ، مشدداً على أن تواجد نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم على أرض أسوان يعط رسالة مهمة بحالة الإستقرار والأمان التي تعيشها مصر حالياً مما يجعلها مقصداً للعديد من الشخصيات الهامة الذين يأتون من أقصى بقاع الأرض للإستمتاع بالطقس المعتدل والشمس المشرقة فى فصل الشتاء .