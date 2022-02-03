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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسليم 40 منزلا لأهالي أسوان بحضور وزيرة التضامن.. اليوم

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

 تشهد اليوم الخميس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تسليم مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة لـ 40 منزلًا من المنازل بعد إعادة أعمارها وتسليم 30 مشروعًا من المشروعات التنموية للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان أحد أشد قرى المحافظة احتياجا.

ويرافق وزيرة التضامن خلال زيارتها لقرية المنصورية الدكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وطارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة اسوان.

ومن المقرر أن تقوم القباج ومرافقيها خلال الزيارة بتفقد المنازل التى تم إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها،وتفقد المشروعات التنموية وتسليمها لأصحابها وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد ، كما تشهداعلان مؤسسة صناع الخير للتنمية إطلاق مشروع تنموى جديد يستهدف إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة كما تتفقد القافلة الطبية الموسعة التى يتم تنظيمها على هامش الاحتفالية.

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