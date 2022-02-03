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محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفالية قرية المنصورية بأسوان وتسليم المنازل بعد إعمارها

وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى - الدكتورة نيفين القباج

وصلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قبل قليل، مطار أسوان الدولى لتشهد في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، احتفالية تسليم مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك القاهرة، لـ 40 منزلا بعد إعادة أعمارها وتسليم 30 من المشروعات التنموية للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان، إحدى أشد قرى المحافظة احتياجا.

يرافق وزيرة التضامن فى زيارتها لقرية المنصورية، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.

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وتقوم وزيرة التضامن ومرافقوها خلال الزيارة بتفقد المنازل التى تمت إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها، وتفقد المشروعات التنموية وتسليمها لأصحابها، وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد وموتور، كما تشهد إعلان مؤسسة صناع الخير للتنمية إطلاق مشروع تنموى جديد يستهدف إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة، وتتفقد القافلة الطبية الموسعة التى يتم تنظيمها على هامش الاحتفالية.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة وبنك القاهرة اختارا قرية المنصورية لإعادة إعمار المنازل المتهالكة بها وتطويرها كونها واحدة من أشد قرى أسوان احتياجا، وتم البدء بأعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة لكون القرية من القرى التى تتعرض لموجات السيول وتتأثر منازلها بشدة، وأن صناع الخير وبنك القاهرة نجحا فى إعادة إعمار 40 منزلا متهالكا.

وأوضح زمزم أن المؤسسة وبنك القاهرة قاما بتزويد 30 من الأسر الأشد احتياجا بمشروعات مراكب صيد، وتم اختيار مشروع مركب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادى الأكثر انتشارا داخل القرية، وكون القرية مشاطئة لنهر النيل، وتم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك التى يصطادها الصيادون بمراكبهم حتى يتسنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الأفضل وبما يعود عليهم بأفضل عائد ويضمن نجاح مشروعهم.

وقال إن صناع الخير سوف تطلق خلال الاحتفالية غدا مشروعها التنموى الجديد "إحياء الحرف التراثية لأهالي النوبة" الذى يستهدف دعم إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة بها، وكادت أن تنقرض، وتدريب الحرفيين على أحدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل، كما يستهدف المشروع أيضا العمل على تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق محليا ودوليا.

من جانبه، أكد المصرفى طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك ومن خلال مسئوليته المجتمعية حريص على الشراكة مع كبريات المؤسسات الأهلية الجادة من أجل تقديم خدمات نوعية تمثل احتياجا حقيقيا للمستفيدين بها وتتوجه لأكثر الشرائح استحقاقا على مستوى الجمهورية، وأن الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية فى إعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية المنصورية وتسليم مشروعات تنموية وتقديم خدمات طبية للأهالي يأتى مواكبا لتوجهات الدولة المصرية بضرورة دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى لأنشطة المجتمع المدنى فى تطوير وتنمية القرى الأشد احتياجا تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وقامت بإعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية الشهامة مركز إدفو ضمن المرحلة الأولى من مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما قامت المؤسسة بإطلاق عدد كبير من سلاسل القوافل الطبية والإغاثية للقرى المتضررة من السيول والأسر التى تضررت من انتشار فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين بالتعاون والتنسيق مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كما قامت بافتتاح غرفة لمبادرتها “قدم صحيح” بالمستشفى الجامعى بأسوان لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين بجنوب مصر لحمايتهم من البتر بالتعاون مع قسم الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة أسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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