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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة بجامعة أسوان

فاعليات المؤتمر السادس
فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة

افتتح اليوم الخميس الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة، بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور عصام أبو المجد الشريف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ورئيس المؤتمر، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، ونخبة من كبار أساتذة الأنف والأذن والحنجرة من مختلف جامعات مصر .

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان خلال كلمته أهمية فكر تنظيم المؤتمرات الدولية العلمية والطبية والبحثية والتى تأتي فى إطار السياحة التعليمية والعمل على استضافة المؤتمرات الطبية والعلمية والبحثية بما يتوافق مع مكانة جامعة أسوان العلمية فى التصنيفات الدولية وتعد فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والاذن والحنجرة جاءت بعد توقف إقامة المؤتمرات فى ظل تداعيات فيروس كورونا والذى يشارك به العديد من الجامعات المصرية والأجنبية.

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ورحب رئيس جامعة أسوان بالحضور وضيوف المؤتمر المشاركين ووجه شكره لدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب على المجهود الكبير الذى تبذله كلية الطب فى تطوير المنظومة البحثية والعلمية والطبية بأسوان التى ساعدت فى حصول جامعة أسوان على مكانه علمية عالمية فى التصنيفات الدولية.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب أنه يشارك بالمؤتمر السادس الدولى لجراحات الأنف والاذن والحنجرة العديد من الجامعات منها جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة وجامعة الأزهر الشريف وجامعة أسيوط وجامعة المنيا ونخبة من كبار أساتذة تخصص الأنف والاذن والحنجرة بمختلف الجامعات ويقام المؤتمر تحت عنوان الجديد فى جراحة الأنف والاذن والحنجرة لمدة يومين على أن تختتم فعالياته مساء الغد الجمعة ويضيف المؤتمر العديد من التوصيات العلمية والبحثية فى تخصص الأنف والاذن والحنجرة.

وأوضح الدكتور عصام أبو المجد الشريف رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور العلمية وطرق العلاج الحديثة والذى يعد إضافة لقسم الأنف والاذن والحنجرة بكلية طب جامعة أسوان والمستشفى الجامعى ومن أهم الجلسات العلمية التى تعقد بالمؤتمر تحت عنوان أمراض الأذن وقاع الجمجمة وأمراض السمعيات والدوار والاذن الداخلية وكل ماله من علاقة بأمراض أعصاب السمع. وذلك بحضور أستاذ زائر من معهد أمراض الأذن وقاع الجمجمة بقبرص عن كيفية علاج الدوار والدوخة بطرق حديثة ويضم المؤتمر العديد من الجلسات العلمية لمناقشة الجديد فى جراحة الاذن ومناظير الأنف والجيوب الأنفية وأمراض التخاطب وعيوب الكلام وأمراض السمعيات والاذن الوسطى وأمراض الرقبة والحنجرة ويهدف هذا المؤتمر الى نقل الخبرات بين شباب الأطباء وأطباء جنوب الصعيد وأصحاب الخبرات فى تخصص الأنف والاذن والحنجرة على مستوى الجامعات.

وأشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان إلى أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات العلمية والطبية فيما تشهده مستشفيات جامعة أسوان من تطور حقيقى فى تقديم الخدمة الطبية وزيادة أسرة المستشفى الجامعى من 250 سرير الى 450 سرير وجارى تجهيز مستشفى الباطنة ومستشفى العظام ومستشفى الإستقبال والطوارئ وهذه المستشفيات الجامعية ستكون إضافة قوية فى خدمة المواطن الاسوانى ومرضى محافظات جنوب الصعيد.
 

فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة
فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة
فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة
فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأنف والأذن والحنجرة
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان اخبار التعليم

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